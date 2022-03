Starachowice. Jarosław Kaczyński został wygwizdany, teraz sprawa ma skończyć się w sądzie

Zobacz wideo Nietypowa wymiana Czarzastego i Terleckiego. "Wierzę, że wojna zmienia wszystko"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przyjechał 16 stycznia do Starachowic, aby uczcić pamięć swojej matki Jadwigi podczas mszy w jej intencji w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Politykowi towarzyszyli m.in. szef świętokrzyskich struktur PiS Krzysztof Lipiec, wiceminister sportu Anna Krupka i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Po uroczystości prezes PiS wygłosił przemówienie, podczas którego grupa mieszkańców wyraziła swoje niezadowolenie spowodowane działaniami rządu, krzycząc: "Wolna Polska", "Będziesz siedział" czy "Wynocha". Demonstrujący odpowiedzą przed sądem.

Jarosław Kaczyński wygwizdany w Starachowicach: "Będziesz siedział!"

Podczas przemówienia Jarosław Kaczyński wspominał swoją matkę i dziękował za pomoc w przygotowaniach rocznicy jej śmierci. - Chcę podziękować, że od dziewięciu lat mogę uczestniczyć we mszach świętych za duszę mojej mamy - mówił. - Trzeba trzymać się tradycji, trzeba tej prawdy szukać, trzeba podejmować wreszcie walkę o to, żeby Polska znowu stała się wolna. I Polska stała się wolna, ale ze smutkiem trzeba powiedzieć, że następcy IV departamentu MSW ciągle żyją, przeszli do następnych pokoleń - powiedział, dodając, że podnoszenie ręki na Kościół oznacza podnoszenie ręki na Polskę.

Jego wystąpienie przerywały wówczas krzyki protestujących: - Wolna Polska, wolna Polska! - Wynocha! Będziesz siedział, kłamca! - krzyczeli zgromadzeni przed kościołem ludzie. Pojawiły się również gwizdy. - Do domu! - skandowali demonstranci, gdy Kaczyński skończył przemawiać.

Starachowice. Za zakłócanie porządku przed sądem stanie 19 osób

W trakcie protestu zainterweniowała policja, a w sprawie przez długi czas trwały czynności wyjaśniające, które zakończyły się pod koniec lutego. Funkcjonariusze do Sądu Rejonowego w Starachowicach skierowali wnioski o ukaranie 19 osób w związku z wykroczeniem z artykułu 51 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń, który brzmi: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

- Na podstawie art. 54 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia podczas prowadzonych czynności wyjaśniających do Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach zostało wezwanych 19 osób. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających do Sądu Rejonowego w Starachowicach skierowano wnioski o ukaranie 19 osób za wykroczenie z art. 51 §1 kodeksu wykroczeń - poinformował "Gazetę Starachowicką" mł. asp. Paweł Kusiak

