Kraków. "Nazywam się Bohdan, mam 9 lat. Jestem z Ukrainy". Ruszyły poszukiwania autora listu

Z wpisu udostępnionego przez Pałac Potockich wynika, że to właśnie do tej krakowskiej księgarni wszedł chłopiec z Ukrainy. "Z uśmiechem, bez słowa wręczył [pracownikowi - red.] napisany odręcznie - może przez niego, może przez mamę - list i wyszedł" - napisał na Facebooku pisarz Jacek Dehnel.

REKLAMA

Kraków. Pałac Potockich poszukuje 9-letniego uchodźcy z Ukrainy, który zostawił list w księgarni

"Nazywam się Bohdan, mam 9 lat. Jestem z Ukrainy. Kiedy zaczęła się wojna, mama powiedziała, że musimy jechać, żeby przeżyć" - można przeczytać w liście, który zostawił chłopiec.

"Teraz jesteśmy w Polsce, w pięknym mieście Krakowie. Dziękujemy Polsce, Polakom za to, że nas nie zostawili. Dziękujemy za to, że pomagacie w tym ciężkim czasie. Dziękujemy za wasze wsparcie. Dziękujemy za waszą gościnność. Dziękujemy za człowieczeństwo. Bardzo chcę do domu i kiedy dorosnę, będę robić tak, żeby na świecie nie było już więcej wojen. A my nigdy nie zapomnimy, jak nam pomogliście. W Polsce są bardzo dobrzy ludzie. Chwała Ukrainie!" - napisał dalej.

Pracownicy Pałacu Potockiego proszą o pomoc w odnalezieniu Bohdana. "Chcemy mu odpowiedzieć i zaprosić do Pałacu Potockich, będziemy wdzięczni za pomoc w kontakcie!" - czytamy na stronie.

Zobacz wideo Kijowska orkiestra zagrała koncert na Placu Niepodległości w ramach akcji "Wolne Niebo"

************

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.