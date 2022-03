Forteca podkarpacko-lubelska. Patrioty nie będą bronić miast, ale tego co cenne dla wojska

O wysłaniu dwóch "baterii" systemów Patriot do Polski poinformowało nad ranem czasu polskiego wojsko USA. Dokładniej dowództwo sił w Europie, któremu podlega jeden z 15 batalionów przeciwlotniczych US Army, uzbrojonych w systemy Patriot. Według nieoficjalnych doniesień komunikat wydano już po tym, jak broń pojawiła się w Polsce.

REKLAMA

- Ten europejski batalion dysponuje najnowszą wersją Patriotów. Świeżo po modernizacji. W praktyce oznacza to zdolność do używania wszystkich najnowszych rakiet tego systemu. Czyli nie tylko zwalczanie samolotów, ale też rakiet w rodzaju Iskanderów - mówi Gazeta.pl Marcin Niedbała, publicysta miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa".

Zobacz wideo

Forteca podkarpacko-lubelska

Amerykanie nie przysyłają swoich systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych, żeby bronić polskich miast. Ani ogólnie Polski, bo do takiego zadania to siły niewystarczające. - W praktyce takie dwie baterie, precyzyjniej nazywane przez Amerykanów jednostkami ogniowymi, mogą pokryć obszar wielkości województwa, ale co do zasady nie chodzi o obronę jak największego obszaru, ale kluczowych obiektów - mówi Niedbała.

Jedna jednostka ogniowa (ang. Firing Unit) to jeden radar, jedno centrum dowodzenia, systemy łączności i do 12 wyrzutni. W praktyce zazwyczaj jest ich jednak 4-6. System jest modułowy, więc można go konfigurować w zależności od potrzeb. Na jednej wyrzutni mogą być zamontowane pojemniki z różnymi rakietami, przy czym maksymalnie cztery większe GEM-T przeznaczone do zwalczania samolotów na dystansie do stu sześćdziesięciu kilometrów, przez 16 mniejszych PAC-3 CRI przeznaczonych głównie do niszczenia rakiet balistycznych mających uderzyć w promieniu ponad 20 kilometrów lub do 12 najnowszych pocisków PAC-3 MSE (również zakupionych przez Polskę) o największych możliwościach przeciwrakietowych.

Można się łatwo domyślić, jakie kluczowe obiekty w Polsce mogą Amerykanie obecnie chcieć osłonić takim systemem. Położone są w południowo-wschodniej części kraju, przy granicy z Ukrainą. To tam dostarczana jest z całego świata znaczna część broni dla walczących Ukraińców, przepakowywana i wysyłana na wschód. Zwłaszcza lotnisko w Rzeszowie stało się w ostatnich tygodniach centrum wyjątkowej aktywności. Na dodatek w rejonie Rzeszów-Mielec-Zamość jeszcze przed wojną Amerykanie zaczęli rozmieszczać swoje oddziały wysyłane alarmowo z USA.

Kamala Harris przyjedzie do Polski. "Ma zademonstrować siłę NATO"

Rosjanie natomiast otwarcie deklarują, że uzbrajanie Ukraińców to akt wrogi i grożą konsekwencjami. W skrajnej sytuacji to na co byłoby ich stać, to próba dywersji, albo uderzenia lotniczo-rakietowego. Patrioty, które Amerykanie wysyłają do Polski, to odpowiedź na to drugie. - Biorąc pod uwagę, że na Słowację mają też trafić systemy Patriot z Holandii i Niemiec, które mogą jak najbardziej współpracować z tymi amerykańskimi w Polsce, oraz latającymi radarami NATO, to robi się z tego poważna siła, zdolna bronić rejonu granicy z Ukrainą przed wieloma zagrożeniami - mówi Niedbała.

Chęć wzmocnienia obrony polskiego nieba deklarowali też w pierwszych godzinach wojny Brytyjczycy. Premier Boris Johnson zapowiadał, że do Polski zostaną wysłane w niesprecyzowanej liczbie nowoczesne systemy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu Sky Sabre. Nie ma jednak publicznej informacji, czy już to się stało. Co więcej, na polskim niebie w ostatnich dwóch tygodniach znalazło się wiele różnych samolotów NATO. Efekt jest taki, że od wybuchu wojny na Ukrainie bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej gwałtownie wzrosło. Nie wspominając o tym, że rosyjskie lotnictwo radzi sobie nad Ukrainą zaskakująco słabo, więc być może nawet stare polskie systemy przeciwlotnicze z korzeniami w ZSRR, jednak byłyby też w pewnym stopniu przydatne.