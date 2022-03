Jak podaje portal remiza.pl, w środę 9 marca w jednym z mieszkań w Płocku w województwie mazowieckim znaleziono zwłoki dzieci. Nieoficjalnie ustalono, że zmarłe dzieci miały rany cięte szyi - później wiadomo軼i te potwierdziła straż pożarna i prokuratura.

Policja prowadzi już dochodzenie w sprawie śmierci dzieci, które były w wieku 10, 14 i 17 lat. "Uruchomiona została pomoc psychologiczna" - czytamy dalej na portalu.

Płock. W mieszkaniu znaleziono ciała dzieci. Służby zaalarmowała koleżanka jednej z ofiar

Zgłoszenie wpłynęło do Straży Pożarnej od koleżanki jednej z ofiar. - W wyniku zgłoszenia o braku kontaktu z nastolatkiem zamieszkałym w jednym z bloków przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, strażacy podjęli interwencję. Po wejściu do mieszkania znaleźli zwłoki trójki dzieci w wieku od 10 do 17 lat - powiedział rzecznik komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku st. kpt Edward Mysera w rozmowie z PAP.

Zastępca prokuratora rejonowego potwierdził, że na zwłokach odkryto rany cięte szyi. - To wstępne ustalenie - dodał jednak. Śledztwo prowadzone jest już z udziałem prokuratury. - Na ten moment nie możemy udzielić więcej informacji - zastrzegł zastępca prokuratora rejonowego w Płocku Marcin Policiewicz.

