Przemyśl. Tatiana Kołaszenko zniknęła po przekroczeniu granicy. Szuka jej policja, w Polsce czeka mąż

Obywatelka Ukrainy, jak informuje policja, do tej chwili nie nawiązała kontaktu z mężem, który przebywa obecnie w punkcie recepcyjnym w szkole podstawowej nr 14 w Przemyślu. Kobieta nie posiadała dokumentu ani telefonu.

Zaginiona 71-letnia Tatiana Kołaszenko. Jest opis policji

Tatiana Kołaszenko (ur. 12.11.1951 roku) 28 lutego o godz. 3:45 przekroczyła granicę na przejściu granicznym w Medyce i udała się w nieznanym kierunku. Ma 158 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Włosy siwe najczęściej zaczesuje w kok, oczy koloru niebieskiego. Policja podaje, że kobieta nie ma znaków szczególnych, ale ma braki w uzębieniu. Była ubrana w ciemną kurtkę do kolan z kapturem i czarne materiałowe spodnie. Na głowie miała zawiązaną chustkę w jasnym kolorze.

"Każdy, kto ma wiedzę na temat miejsca pobytu zaginionej lub informacje, które mogłyby się przyczynić do odnalezienia kobiety, proszony jest o kontakt z przemyską komendą na numer telefonu 47 823 33 25, 47 823 33 10 lub pod nr alarmowy 112. Pomóżmy, by rozdzielona przez wojnę rodzina mogła się odnaleźć" - czytamy w komunikacie policji.

Jak informuje polska Straż Graniczna, od 24 lutego do 7 marca do Polski z Ukrainy przyjechało 1,33 mln osób. Wśród nich 93 proc. to obywatele Ukrainy, 1 proc. to obywatele Polski, a 6 proc. to obywatele prawie 100 innych państw.

