Od kilku dni na Dworzec Centralny w Warszawie przybywają kolejne grupy uchodźców z Ukrainy. Na miejscu dostają jedzenie czy podstawowe rzeczy od wolontariuszy, którzy sami organizują pomoc dla potrzebujących. Niestety nie zawsze udaje się znaleźć np. miejsce do zamieszkania, przez co matki z dziećmi śpią na podłodze dworca.

Chaos i brak koordynacji na stołecznym dworcu. "Dojdzie do dramatów. Nie wytrzymamy fizycznie"

Wojna w Ukrainie. Uchodźcy koczują na Dworcu Centralnym w Warszawie

Konstanty Radziwiłł stwierdził, że na Dworzec Centralny w Warszawie przyjeżdża wiele osób, "które już mają plan, co dalej". - Wielu z przebywających nie chce opuścić dworca i rozkłada tymczasowe rzeczy. Dla matek z dziećmi jest oddzielony teren, za szkłem. Duża część osób nie chce po prostu opuścić dworca - uznał dalej polityk w rozmowie w Radiu ZET.

Wojewoda Mazowiecki twierdzi, że widział toalety na dworcu i uważa, że wcale nie ma do nich kolejek, chociaż przyznał, że na pewno jest ich za mało. - Ze względu na ogromną liczbę osób na Dworcu Centralnym został wczoraj dostawiony duży namiot, do którego wyprowadziliśmy żywienie tych osób. Już nie mieściliśmy się na dworcu - kontynuował Radziwiłł. Zapytany o to, czy będzie punkt recepcyjny na Dworcu Centralnym odpowiedział: "Takiego rozumianego jako duże miejsce noclegowe nie ma gdzie postanowić. Na dziś nie widzę takiej możliwości".

Ruszył punkt recepcyjny na Torwarze. "Możliwość odpoczynku" dla uchodźców

Wojewoda uważa też, że ocena działań władz wobec uchodźców jest "głęboko niesprawiedliwa i bezrefleksyjnie powtarzana". - Robimy to dobrze. Uchodźcy są zaopiekowani (...). Mam wrażenie, że emocje, które pojawiają się wśród ludzi, którzy pomagają, są często widzeniem sprawy z perspektywy osobistej - dodał.

- W tej chwili ok. 250 urzędników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jest oddelegowanych do pracy dzień i noc w warunkach, w których zupełnie nie byli dotychczas używani. To dyrektorzy wydziałów np., którzy nie mieli do tej pory nic wspólnego z cudzoziemcami - podkreśla Konstanty Radziwiłł. - Słabo śpię, cały czas trzeba o czymś tam myśleć, a noc nie jest przerwą w naszych działaniach, bo uchodźcy całą dobę docierają do Warszawy - przyznał wojewoda.