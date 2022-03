Zobacz wideo Biden ogłasza kolejne sankcje. Koniec z rosyjskim gazem i ropą

"Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To odpowiedź na niedawne słowa sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena.

MSZ: Władze RP są gotowe przemieścić swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein

Jak poinformował resort, Polska zwraca się także do Stanów Zjednoczonych o dostarczenie jej "używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn" - czytamy w oświadczeniu. Dodatkowo Rząd Polski zwraca się także do innych państw NATO, które posiadają samoloty MIG-29, o podobne działanie.

Rosja ostrzega NATO. Chodzi o przyjmowanie ukraińskich myśliwców

Blinken w Mołdawii: USA rozważy wysłanie samolotów do Polski, jeśli ta zdecyduje się przekazać myśliwce Ukrainie

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przekazał w niedzielę w Kiszyniowie w Mołdawii, że jeśli Polska zdecyduje się przekazać swoje myśliwce MIG-29 oraz Su-25 Ukrainie, Stany rozważą wysłanie samolotów F-16 do Polski. Kancelaria Premiera początkowo zdementowała te doniesienia, pisząc: "Polska nie wyśle ??na Ukrainę swoich myśliwców i nie zezwoli na korzystanie ze swoich lotnisk. Znacząco pomagamy w wielu innych dziedzinach".

Artykuł będzie aktualizowany.