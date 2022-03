Pogoda na środę - 9 marca. Ciepło na zachodzie, zimno na wschodzie

"Temperatura w dzień wyniesie od 0 do 12 stopni, a w nocy odpowiednio od -5 do 0 stopni. Wyjątkiem będą rejony podgórskie, gdzie okresami nad ranem temperatura może spaść do -10 stopni" - podają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Mroźna zima a globalne ocieplenie. „Utrwaliło się oczekiwanie, że będzie tylko cieplej"

Pogoda w środę. Na zachodzie nawet 9 stopni

Jak podają synoptycy, w środę najcieplej będzie na zachodzie kraju. 9 stopni pojawi się w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy oraz we Wrocławiu i w Łodzi. 8 stopni na termometrach zobaczą mieszkańcy Zielonej Góry, Gdańska, Olsztyna i Katowic. Z kolei 6 stopni na termometrach pojawi się w Krakowie. 5 stopni synoptycy prognozują w Kielcach. W Rzeszowie tylko 3 stopnie, a w Lublinie i Białymstoku - 2 stopnie.

Pogoda w środę Fot. Gazeta.pl

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

Pogoda. W środę słońce, ale też deszcz ze śniegiem

W środę 9 marca słonecznie będzie głównie na zachodzie kraju. Z ładnej pogody będą mogli cieszyć się mieszkańcy Szczecina, Zielonej Góry, Poznania oraz Wrocławia. Przejściowe zachmurzenie pojawi się Gdańsku i Bydgoszczy. W pozostałych regionach Polski pojawi się deszcz ze śniegiem.

Pogoda. Silny mróz w Polsce nawet do połowy marca. Lokalnie do -20 stopni

"W Karpatach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm i tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych" - podają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak podają fanipogody.pl, środa będzie ostatnim dniem ze stabilnym ciśnieniem atmosferycznym. "Jeszcze przed południem barometry w Warszawie pokażą 1025 hPa. Po południu ciśnienie zacznie gwałtownie iść w górę, by w czwartek docierać już w okolice 1040 hPa" - informują.