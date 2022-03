Zobacz wideo Andrzej Gołota apeluje o wsparcie dla uchodźców i wspomina Witalija Kliczkę

Przez granicę polsko-ukraińską codziennie przechodzi ok. 100 tys. uchodźców uciekających przed wojną. W sumie od 24 lutego, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, do Polski przybyło 1,2 miliona uchodźców. Najwięcej z nich kieruje się do Warszawy. Pomimo tego, że mieszkańcy stolicy użyczają uchodźcom swoje mieszkania i domy, to przy tak ogromnej licznie głównie kobiet i dzieci potrzebujących schronienia, możliwości Warszawy się wyczerpują, a przybysze nocują na dworcu bądź w przypadkowych miejscach.

Michał Chełstowski, prezes Fundacji First Responder: - Uchodźcy przyjeżdżają do Warszawy i wielu nie wie, co dalej robić. W ramach akcji pomagania uchodźcom poznaliśmy ludzi, którzy samodzielnie zaczęli tworzyć miejsca, a w nich to uchodźcy mogą się zatrzymać na tydzień, dwa albo i nawet miesiąc, jeśli będzie taka potrzeba. Mogą odpocząć, pomyśleć, co dalej i znaleźć przez ten czas miejsce docelowego pobytu.

Fundacja to grupa 30 ratowników, ratowników medycznych i pielęgniarek. Poznali się i założyli fundację przy okazji akcji Stołeczni Samarytanie, gdy przez epidemię covidu system ratownictwa medycznego się załamywał. W ramach wolontariatu starali się więc łatać system i jeździć do pacjentów, którzy zbyt długo musieliby czekać na karetkę.

Po zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę fundacja zaczęła pomagać uchodźcom na granicy i w punktach recepcyjnych stworzonych przez państwo. Teraz skupiła się na pomocy tym uchodźcom, którzy przybywają do Warszawy i są w niej zagubieni.

Fundację i współdziałające z nią firmy wsparł teraz Andrzej Gołota, z którym jedna z osób zaangażowanych w pomoc się prywatnie dobrze zna. Gołota na stałe mieszka w USA i dziś zmaga się już z problemami zdrowotnymi - postanowił jednak pomóc.

Na nagraniu były już bokser wspomina: - 18 lat temu niewiele zabrakło, żebym wyszedł do ringu w Witalijem Kliczką.

Ale Andrzej Gołota przede wszystkim apeluje o pomoc dla uchodźców z Ukrainy: - Dziś z podziwem patrzę, jak on [Witalij Kliczko] i jego dzielni rodacy bronią Kijowa. W czasie, gdy Ukraińcy przelewają krew za swoją ojczyznę, naszym obowiązkiem jest dać schronienie ich dzieciom, żonom i matkom. Bardzo proszę o wsparcie dla bezbronnych kobiet i dzieci, które przed wojną uciekają do Polski, a którym już pomagają moi przyjaciele w Warszawie. Ukraińcy są dzielni, my bądźmy hojni i okażmy serce. Witalij, stay strong brother, sława Ukrajini!

Ci przyjaciele, o których mówi, to właśnie ludzie skupieni wokół fundacji. Ma ona obecnie dwa punkty kwaterowania uchodźców - pierwszy to kamienica w centrum Warszawy, a drugi to hotel pracowniczy w podwarszawskich Ząbkach. Cała akcja jest oddolna. Ludzie mają lokale, zakupili łóżka i sprzęty domowe do ich wyposażenia, by uchodźcy mogli się tam dobrze czuć, a fundacja kwateruje w nich potrzebujące osoby - ponad połowa z nich to dzieci.

- Połączyliśmy siły z firmami, które użyczają swoje lokale uchodźcom. Utrzymanie tych miejsc jednak kosztuje, bo trzeba zapewnić wyżywienie i uiścić wszystkie opłaty. Obecnie zajmujemy się 140 osobami, a docelowo będzie ich 250. Marzy nam się, żeby te miejsca funkcjonowały pół roku - mówi szef fundacji.

Te firmy to spółka zajmująca się zieloną energią i lokalny przedsiębiorca. - Właściciele lokali nic nie chcą za ich udostępnienie, bo to na przykład biura, które nie są teraz wykorzystane albo można było je zwolnić. Do dyspozycji mamy więc niemal całą kamienicę i pół hotelu pracowniczego. Uchodźcy mają w nich komfortowe warunki, a my pomagamy im znaleźć miejsca końcowe, gdzie mogą osiąść na dłużej - dodaje. Jedna z osób zaangażowanych, ale pragnąca zachować anonimowość: - Kto ma im pomóc jak nie my wszyscy?

By wesprzeć Fundację First Responder w przyjmowaniu uchodźców, można wpłacać pieniądze na konta (w tytule przelewu "Darowizna na cele statutowe") w różnych walutach:

PLN IBAN: PL 56 1140 2004 0000 3702 8221 5953

USD IBAN: PL 90 1140 2004 0000 3112 1490 3324

EUR IBAN: PL 68 1140 2004 0000 3112 1490 3332

GBP IBAN: PL 97 1140 2004 0000 3812 1490 3340

BIC/SWIFT BREXPLPWMBK