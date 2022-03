Wojna w Ukrainie. Obowiązkowe szczepienia dla dzieci z Ukrainy przebywających w Polsce

Rosyjska agresja skierowana w Ukrainę rozdziela wiele rodzin, sprawiając, że kobiety i dzieci uciekają z kraju - m.in. do Polski. W poniedziałek poinformowano o rekordowej liczbie uchodźców w naszym kraju. Liczba ta przekroczyła już milion osób.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Obowiązkowe szczepienia dla dzieci i młodzieży

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie PAP poinformowało, że dzieci oraz młodzież poniżej 19. roku życia, którzy przebywają w Polsce przez okres krótszy niż trzy miesiące, mogą dobrowolnie poddać się szczepieniom ochronnym określonym w Programie Szczepień Ochronnych jako obowiązkowe dla obywateli RP. W sytuacji, gdy przebywać będą w Polsce dłużej niż trzy miesiące - muszą obowiązkowo się zaszczepić.

Szczepieniami obowiązkowymi są szczepienie noworodkowe przeciw gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i dalsze szczepienia przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych, z którymi można zapoznać się tutaj. Przypominamy, że szczepionkę przeciwko COVID-19 mogą przyjąć w Polce dzieci, które skończyły 5 lat.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa poinformowała w niedzielę, że do tamtego dnia w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło 38 dzieci, a 71 zostało rannych. Rada Najwyższa Ukrainy wezwała ONZ i Czerwony Krzyż do tworzenia korytarzy humanitarnych, by ratować życie ukraińskich dzieci.

Wojna w Ukrainie. W wyniku inwazji Rosji zginęło co najmniej 32 dzieci

"W każdej sekundzie mieszkańcom Ukrainy, w tym niewinnym dzieciom, grozi śmierć z głodu albo od ostrzału wroga. [...] W części obwodów sumskiego, charkowskiego, chersońskiego, mikołajewskiego, kijewskiego, donieckiego, ługańskiego i czernihowskiego oraz w mieście Mariupol, które jest oblegane przez okupantów, nie ma dostaw prądu, gazu, wody i ogrzewania" - czytamy w dokumencie skierowanym przez Komitet ds. Polityki Humanitarnej i Informacyjnej Rady Najwyższej Ukrainy do ONZ i Czerwonego Krzyża, cytowanym przez Interię.