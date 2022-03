Wrzutka o bezkarności w specustawie. Trzaskowski odpowiedział premierowi. "Nikt nie zgłaszał takiego postulatu"

Rząd przyjął w miniony poniedziałek projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Teraz ma on trafić do głosowania w Sejmie. Elżbieta Witek powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej, że ma nadzieję, iż ustawę uda się szybko przegłosować, ale budzi ona duże kontrowersje, dlatego to może się nie udać.

Premier Mateusz Morawiecki zapewniał o prośbie samorządowców ws. przepisu o nietykalności w specustawie

Przedmiotem dyskusji jest tzw. wrzutka, która gwarantuje funkcjonariuszom publicznym bezkarność za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe gospodarowanie pieniędzmi w kilku przypadkach. Chodzi m.in. za czyny popełnione w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego, trwania wojny napastniczej na terytorium sąsiedniego państwa, a także w czasie pandemii, a sprawca działał w celu m.in. ochrony życia lub zdrowia wielu osób lub mienia wielkiej wartości.

Pojawiły się obawy o wykorzystywanie ustawy o pomocy Ukraińcom do zapewniania bezkarności funkcjonariuszom publicznym. We wtorek odniósł się do nich premier Mateusz Morawiecki.

- Proszę się zastanowić nad tym, jak wygląda działanie w sytuacji kryzysowej. Otóż bardzo wielu samorządowców, także samorządowców z Platformy Obywatelskiej, prosiło nas o włączenie tego przepisu - podkreślił szef polskiego rządu w trakcie konferencji prasowej. Premier porównał nawet ten przepis do "działania strażaka", ale najwidoczniej nie przekonały one polityków PO.

Rafał Trzaskowski i Tadeusz Truskolaski reagują na słowa premiera. "Nikt nie zgłaszał takiego postulatu"

Prezydenci Warszawy i Białegostoku szybko odpowiedzieli na zapewnienia Mateusza Morawieckiego o tym, iż nawet przedstawiciele Platformy Obywatelskiej prosili o zamieszczenie tego przepisu w specustawie.

- Współpracujemy, to najważniejsze, ale bądźmy rzetelni. W ustawie o pomocy dla uchodźców rządzący chcą przemycić zapis o bezkarności za działania w czasie pandemii. Wg premiera "prosili o to samorządowcy". Sprawdziłem. Nikt z Unii Metropolii Polskich ani Związku Miast Polskich nie zgłaszał takiego postulatu – napisał Rafał Trzaskowski na Twitterze.

Za to Tadeusz Truskolaski został zapytany przez jednego z internautów o tę kwestię i wystosował krótką odpowiedź: "z tego co wiem, to żaden".

