Pogoda. Kumulacyjna fala ochłodzenia i mrozów jeszcze w tym tygodniu. Kiedy będzie cieplej?

Na portalu fanipogody.pl pojawiła się nowa prognoza meteorologiczna powstała przy wykorzystaniu modelu CFS. Z amerykańskich danych wynika, że w sporej części Polski temperatury będą plasowały się w normie wieloletniej. Tylko na zachodzie i północy temperatura w kolejnych dniach marca może być nieco wyższa, niż zazwyczaj. Bardzo częstym zjawiskiem mają być jednak przymrozki i mróz.

Prognoza pogody na marzec 2022 - temperatura w normie, ale mało opadów

Nowy model CFS pokazuje także to, co przewidywały już wcześniejsze obliczenia. Marzec 2022 zapisze się jako miesiąc z opadami poniżej normy. Z prognoz wynika, że w Polsce mają dominować ośrodki wysokiego ciśnienia, które zwykle przyniosą ze sobą także dużo słońca i rozpogodzeń. Nocami i nad ranem będzie jednak chłodno. Na niektórych nizinach mróz może być całodobowy - taka sytuacja zapowiadana jest dla południowych i wschodnich regionów kraju.

Kumulacyjna fala ochłodzenia ma przypaść na drugą połowę tego tygodnia. Szczyt prognozuje się na dni od 10 do 13 marca (czyli od czwartku do niedzieli). W nocy temperatura może spadać do -10 a lokalnie do -18 stopni. W tym czasie może nastąpić też rozbudowa silnego antycyklonu, w którym ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do nawet 1042 hPa. Nie należy obawiać się jednak wiatru - pogoda będzie głównie słoneczna.

Suchy początek wiosny. Mróz dotrze także na południe Europy

Model europejski ECMWF również podkreśla temperaturę powyżej normy wieloletniej w północnej części kraju. W wyliczeniach zaznaczono, że mogą pojawiać się nadal bardzo częste okresy chłodne - także na zachodzie i północy Polski. ECMWF również prognozuje suchy początek wiosny. Duże fronty raczej nie będą nadciągały nad nasz kraj, dlatego burze czy ulewne deszcze nie będą spotykane w tym miesiącu.

Spadki temperatury prognozują też stacje badawcze w Ukrainie, Grecji czy Turcji. Mroźne powietrze znad wschodu będzie się utrzymywać długo, z powodu blokowania się cyrkulacji zachodniej. Z tego powodu do Europy napływa powietrze pochodzenia arktycznego lub polarno-kontynentalnego. Na ocieplenie trzeba będzie jeszcze poczekać.

