Bracia Karnowscy przeprosili ambasadora Ukrainy. "Niedobry, nie do końca zawiniony kontekst"

28 lutego, cztery dni po ataku Rosji na Ukrainę, w tygodniku "Sieci" pojawił się wywiad Jacka i Michała Karnowskich z ambasadorem Rosji w Polsce Siergiejem Andriejewem. Podczas 11-stronnicowej rozmowy Andriejew krytykował sytuację w Ukrainie, mówiąc, że panuje tam "polityczny burdel", a informacje o "rzekomym" ataku Rosji są "nagonką i operacją dezinformacyjną". Tekstu nie poprawiono mimo tego, że ukazał się on już kilka dni po wybuchu wojny.

REKLAMA

Zobacz wideo Pochodzą z Ukrainy, walczą dla Polski: Modlimy się o koniec tej wojny!

Bracia Karnowscy po wywiadzie z ambasadorem Rosji przeprowadzili wywiad z ambasadorem Ukrainy

Jeszcze tego samego dnia do publikacji "Sieci" odniósł się ambasador Ukrainy w Polsce. Andrij Deszczyca przyznał, że przyjął ten tekst ze zdziwieniem i oburzeniem. - Wywiad ten nie wnosi niczego nowego do rozumienia stanowiska Rosji w sprawach polityki międzynarodowej. W skondensowanej formie powtórzono znane tezy wystąpień Putina. W zamierzeniu putinowskiej propagandy stanowią one usprawiedliwienie dla agresji - napisał dyplomata.

Rosjanki dzwonią na ukraińską infolinię. "Przepraszam! To nie jest nasza wina"

W nowym numerze "Sieci" pojawił się więc wywiad Jacka i Michała Karnowskich z Andrijem Deszczycą. W samej rozmowie nie pada ani jedno odniesienie do wywiadu sprzed tygodnia. Obok znajduje się jednak wspólne zdjęcie dziennikarzy z ambasadorem oraz ich oświadczenie:

Jacek i Michał Karnowscy wyjaśnili, że rozmowa została przeprowadzona przed agresją Rosji na Ukrainę, w momencie, gdy można było sądzić, że w najbliższym czasie wojny nie będzie. Redaktorzy 'Sieci' podkreślili też, że wywiad został opatrzony jednoznacznym komentarzem, a w pytaniach i polemice z rozmówcą twardo prezentowali stanowisko polskie i proukraińskie. (...) Przypomnieli też wieloletnie zaangażowanie całego środowiska, w tym redakcji 'Sieci', w ostrzeganie świata przed putinowskim reżimem, w walkę o niepodległość i wolność narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprosili za niedobry, nie do końca zawiniony, wynikający z długiego procesu wydawniczego kontekst, w którym rozmowa się ukazała

- stwierdzono w komunikacie cytowanym przez portal WirtualneMedia.pl. Deszczyca podkreślił, że zna postawę braci Karnowskich jednak zwrócił uwagę na znaczenie publikowanych materiałów, których kontekst mógł zmienić się w wyniku wojny. Ambasador miał dodać, że "sprawę uważa za zamkniętą".

Były doradca ds. bezpieczeństwa USA o szansach Ukrainy i kolejnych celach Putina