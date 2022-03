Mija 13 dzień wojny w Ukrainie. Od tego czasu miliony obywateli opuściło tereny kraju. Formalnie zrobić tego nie mogą mężczyźni między 18. a 60. rokiem życia. Osoby te zostały włączone do armii ukraińskiej. Granicę państwa przekroczyli więc w głównej mierze emeryci, kobiety oraz dzieci. Od początku wojny granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 1 mln uchodźców z Ukrainy - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna. Tylko tamtego dnia granicę przekroczyło 142 tys. osób.

Liczba uchodźców z każdym dniem wzrasta. - Dzisiaj będziemy mieli 1,2 mln uchodźców. Do końca dnia granicę przekroczy kolejne 100-150 tysięcy - szacował we wtorek w Polsat News wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Co to oznacza dla finansów naszego kraju?

- Koszty będą bardzo duże, liczone w miliardach złotych. Wstępne szacunki mówią nawet o 10 miliardach złotych, jeśli bierzemy pod uwagę system edukacji, system opieki zdrowotnej, ubezpieczenia społecznego - odpowiedział Jabłoński.

Jabłoński podkreślił, że wspomniana kwota to szacunki roczne przy około milionie osób. Liczba ta może wzrosnąć, bo Ukraińcy codziennie przekraczają granicę naszego kraju. - Wszyscy liczą, że ta wojna się skończy. Proszę spojrzeć, że uchodźcy w dużym stopniu chcą pozostawać w województwach przygranicznych, chcą być blisko domu, bo liczą na to, że zaraz będą mogli wrócić - dodał wiceminister spraw zagranicznych.

Wiceszef MSZ: Konieczne, by UE w bardziej zdecydowany sposób wspierała państwa członkowskie

Jabłoński podkreślił również, że kwota spływająca do Polski z Unii Europejskiej z pewnością nie wystarczy na utrzymanie wszystkich uchodźców. - 500 milionów złotych to za mało. Wiemy, że te kwoty będą większe, ale ta obecna nie wystarczy, bo ona podzielona jest na wszystkie państwa, częściowo też na projekty bezpośrednio kierowane do władz Ukrainy. Konieczne jest, aby UE w bardziej zdecydowany sposób wspierała państwa członkowskie - podkreślił.

