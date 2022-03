Pomoc Ukrainie. Poszukiwani lekarze i tłumacze dokumentacji medycznych

Jak informuje Naczelna Izba Lekarska student informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ Witold Wydmański stworzył platformę, która ma łączyć polskich lekarzy z potrzebującymi pomocy uchodźcami z Ukrainy.

Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców z Ukrainy - lekarzedlaukrainy.pl

Jeżeli jesteś lekarzem, lekarzem dentystą i chcesz pomóc potrzebującym uchodźcom z Ukrainy lub znasz język ukraiński i możesz pomóc w tłumaczeniu dokumentacji medycznej, zarejestruj się na stronie lekarzedlaukrainy.pl. Strona jest dedykowana osobom, które potrzebują konsultacji lekarskiej, których leczenie na Ukrainie zostało przerwane lub którym kończą się lekarstwa. Ma ona ułatwić uciekającym przed wojną na wyszukiwanie specjalisty i umawianie się na wizytę.

Jak podaje autor strony baza lekarzy rośnie błyskawicznie:

Zgłosiło się do nas już ponad 30 niesamowitych lekarzy, którzy chcą pomóc. Prace techniczne również idą do przodu - uruchomiliśmy właśnie pierwsze testy darmowych wideo konsultacji medycznych dla uchodźców z Ukrainy!

Potrzebna pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy

Przebywającym w Polsce Ukraińcom, niezbędna jest także pomoc psychologiczna - takiej niestety brakuje.

Mam ogromną prośbę - potrzebujemy dostępu do psychologów, którzy czują się na siłach, żeby dołączyć do akcji Lekarze dla Ukrainy i wspomóc zarówno uchodźców, jak i ludzi, którzy zostali w swoim kraju. Jeżeli wiecie o kimś, kto mógłby nam pomóc - dajcie znać!

Wojna w Ukrainie. Pomoc lekarska dla uchodźców napływa z całego kraju

Strona lekarzedlaukrainy.pl jest dedykowana osobom, które potrzebują natychmiastowej konsultacji lekarskiej. Na pomoc mogą liczyć Ukraińcy, których leczenie w kraju zostało przerwane lub którym kończą się lekarstwa. Platforma ma ułatwić kontakt ze specjalistą, który podejmie się pomocy lekarskiej. Jeżeli stan zdrowia będzie wymagać hospitalizacji, wtedy pacjent zostanie skierowany do odpowiedniego szpitala.

Odzew jest zauważalny - codziennie zgłaszają się kolejni lekarze oraz przychodnie, które oferują swoją pomoc. Możemy tam znaleźć medyków różnych specjalizacji - między innymi z Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy czy Szczecina. Strona lekarzedlaukrainy.pl jest dostępna w językach polskim, ukraińskim i angielskim. Jak zapowiedział autor pomysłu Witold Wydmański, wkrótce powstanie możliwość przyłączenia się do pomocy także medyków z innych krajów.

Pomoc Ukrainie. Lekarze znający język ukraiński poszukiwani

Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, aktualnie największą trudność stanowi tłumaczenie dokumentacji medycznej pacjentów z języka ukraińskiego na język polski. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja zaapelował do wszystkich lekarzy znających język ukraiński, aby zgłaszali się do pomocy w rozwiązaniu tego problemu również poprzez stronę Lekarze dla Ukrainy.

Pamiętajmy, że do akcji mogą cały czas przyłączać się lekarze z całej Polski. Zapotrzebowanie jest ogromne. Do tej pory do Polski przybyło już ponad milion uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy - wymagają oni naszej pomocy i wsparcia.

