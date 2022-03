Ukraińscy pacjenci będą przekazywani do szpitali w Europie. Jest deklaracja Niedzielskiego

Zobacz wideo Morawiecki apeluje do Ukraińców: Wy też pomagajcie polskim gospodarzom

Adam Niedzielski zapoznał Komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stellę Kyriakides z działaniami podjętymi przez nasz kraj w celu zapewnienia ochrony zdrowia i życia obywateli Ukrainy. - We współpracy z Komisją Europejską chcemy wypracować rozwiązania umożliwiające przekazywanie do szpitali w Europie pacjentów z Ukrainy, m. in. dzieci wymagające długotrwałego leczenia - powiedział w poniedziałek 7 marca minister zdrowia podczas spotkania z dziennikarzami przed punktem recepcyjnym przy Hali Kijowskiej w Młynach koło Korczowej, gdzie leczeni są uchodźcy. Jak wyjaśniał, chodzi o to, by w Polsce nie dochodziło do sytuacji, w której mamy dużo przyjęć, a mało wypisów. Zaznaczył, że pomocy wymagają nie tylko osoby, które ucierpiały podczas podróży z Ukrainy, ale także pacjenci onkologiczni, wymagający długoterminowego leczenia.

Komisarz UE: "Jako Europa stoimy u boku Polski w tym wysiłku, tak samo, jak stoimy u boku Ukrainy"

Komisarz Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności poinformowała, że ustanowiono europejski system, który pozwala na bezpieczne i szybkie transportowanie pacjentów z Ukrainy wymagających pilnej terapii. Stella Kyriakides podziękowała także Polakom, organizacjom, które pracują na granicy, lekarzom, pielęgniarkom, wolontariuszom za otwarte serca i udzielanie pomocy w tej trudnej sytuacji. - To sytuacja rozdzierająca serce. Widzimy rodziny, mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy uciekają z powodu nielegalnej i bezsensownej wojny i którzy nie wiedzą, co przyniesie im przyszłość - mówiła.

Jak dodała, to również sytuacja pokrzepiająca, ponieważ są oni przyjmowani w kraju, który otworzył swoje serce dla uchodźców z Ukrainy. - Jako Europa stoimy u boku Polski w tym wysiłku, tak samo, jak stoimy u boku Ukrainy. Na tym polega europejska solidarność i europejskie wartości - zaznaczyła Stella Kyriakides Komisarz dodała, że w ramach europejskiego systemu zabezpieczono ponad 10 tysięcy łóżek szpitalnych w innych państwach członkowskich. Są to łóżka pediatryczne, onkologiczne i dla osób z poparzeniami.

