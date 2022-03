Donald Tusk: Trzeba zakończyć idiotyczną wojnę, jaką PiS wypowiedział UE

Zobacz wideo Ukraińska jednostka artylerii ostrzelała siły rosyjskie na północ od Kijowa. "Bronimy naszych dzieci"

Donald Tusk podczas poniedziałkowej (7.03) konferencji prasowej wypowiedział się na temat działań rządzących dotyczących wojny w Ukrainie. Zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy o odblokowanie środków europejskich oraz wsparcie społeczeństwa i samorządów udzielających pomocy uchodźcom.

REKLAMA

- Dzisiaj właściwie dwa hasła powinny towarzyszyć wszystkim rządzącym, wszystkim aktywnym publicznie w Polsce: wszystkie ręce na pokład i wszystkie dostępne środki i pieniądze dla Polski jak najszybciej - powiedział.

Donald Tusk: "Trzeba zakończyć wojnę, jaką PiS wypowiedział UE"

Lider Platformy Obywatelskiej mówił o potrzebie zakończenia "niepotrzebnej, szkodliwej dla Polski, dla Polaków idiotycznej wojny, którą PiS wypowiedział i polskiej praworządności, i UE". Jego zdaniem "dość niepokojąca sytuacja polskiej złotówki jest także bezpośrednio związana z faktem, że ciągle nie mamy odblokowanych środków europejskich".

- To ma bardzo konkretny wymiar. Proszę państwa, waluty dwóch krajów ucierpiały najbardziej, jednoznacznie najbardziej, w związku z wojną wypowiedzianą Ukrainie przez Rosję: to jest polska złotówka i węgierski forint. Tutaj chyba nie trzeba dodatkowych komentarzy. Dlatego gorąco apeluję przede wszystkim do premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego, prezydenta Dudy, żeby jak najszybciej odblokowali te środki, które są w naszej dyspozycji, w naszym zasięgu - powiedział Donald Tusk.

Warto przypomnieć, że Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach Funduszu Odbudowy, który ma na celu naprawę gospodarki po pandemii COVID-19, oraz o 11,5 mld euro pożyczki. Jak dotąd wniosek nie został zatwierdzony, ponieważ Bruksela uzależnia decyzję o przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy od zmian w polskim sądownictwie m.in. jasnego zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski okręt wycofał się z okolic Odessy

Lider PO będzie prowadził rozmowy w Paryżu i Brukseli

Donald Tusk podkreślił, że także podejmie działania i w środę (9.03) będzie rozmawiał w Brukseli między innymi z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. - Ze swojej strony będę w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin i w Brukseli, i na szczycie w Paryżu zabiegał o to, żeby ze strony europejskiej nie było cienia wątpliwości, że dzisiaj Polska potrzebuje maksymalnej pomocy wszystkich dostępnych środków, w tym środków dla samorządów - zapowiedział polityk. - Najważniejsza rzecz, to żeby cała Europa zrozumiała, jak wielki wysiłek dzisiaj Polska wzięła na swoje barki. Jak wspaniale zachowują się ludzie, organizacje pozarządowe, samorządy. I że nie można w żaden sposób ograniczyć żadnych pieniędzy - dodał.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc