Rząd przyjął pilną specustawę ws. uchodźców z Ukrainy. "Ma zapewnić namiastkę normalności"

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej poświęconej sytuacji w Ukrainie przedstawił, jakie kroki podjęła Polska w celu pomocy uchodźcom. Wyjaśnił też, jakie projekty mają zostać przyjęte w najbliższym czasie.

REKLAMA

- Do wczoraj do Polski przybyło już ponad milion uchodźców z Ukrainy i nadal będzie przybywać, bo bombardowanie miast, wiosek, szpitali przez wojska rosyjskie wciąż trwa - stwierdził premier. Odniósł się też do postawy, jaką wykazali się Polacy. - Otworzyli swoje drzwi i serca dla uchodźców z Ukrainy, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że oni tam walczą nie tylko o swoją wolność, ale też o pokój, o sprawiedliwość i niepodległość swojego kraju, ale też o pokój i spokój na swoich granicach - stwierdził.

Morawiecki: Przyjęliśmy projekt ustawy, która ma zagwarantować namiastkę normalności

Szef rządu odniósł się do projektu ustawy przyjętego podczas obrad rządu. - Przyjęliśmy dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów w trybie pilnym ustawę, która ma za zadanie zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób, które do Polski już przyjechały - stwierdził premier. Dodał też, specjalna ustawa gwarantuje również wsparcie dla Polaków, którzy przyjmują pod swój dach rodziny z Ukrainy na ten, miejmy nadzieję, przejściowy czas.

Projekt ten to, jak zapewnia rząd w oficjalnym komunikacie, specjalna i kompleksowa ustawa. Umożliwi osobom, które chcą pozostać w naszym kraju trzy kwestie: podjęcie pracy, opiekę zdrowotną i dostęp do edukacji.

O wojnie w Ukrainie i sankcjach na Rosję przeczytaj na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wygląda ewakuacja Ukraińców? Wyszkowski: Rosjanie np. ostrzelali 20 autobusów gotowych do ewakuacji ludzi

Wolontariusz o trudnej sytuacji na warszawskich dworcach

Na co mogą liczyć ukraińscy uchodźcy? Dostęp do rynku pracy, opiekę zdrowotną, edukację

Wśród innych najważniejszych rozwiązań, które wprowadza ustawa, premier Mateusz Morawiecki wymienił zagwarantowanie legalnego pobytu na terenie Polski przez 18 miesięcy, jednorazowe wsparcie na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę czy pomoc władz rządowych i lokalnych.

Jak wyjaśnił Morawiecki, z miliona uchodźców, którzy do niedzieli pojawili się w Polsce, zdecydowana większość to kobiety z dziećmi, najbardziej bezbronne osoby, "które uciekają przed wojną, a większość mężczyzn została, żeby bronić swojego kraju".

Zdaniem szefa rządu, Polacy "zdają egzamin z solidarności". - Tysiące polskich rodzin udzieliło schronienia naszym sąsiadom zza wschodniej granicy. Dziękuję Polskim rodzinom, które to zrobiły - stwierdził.

Kamiński: Znacząca część uchodźców pozostanie w naszym kraju

Na konferencji prasowej obecny był również Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych. Szef MSWiA poinformował, że od czasu rozpoczęcia konfliktu do Polski trafiło 1 mln 85 tys. uchodźców. - Nie ma podstaw, by sądzić, by ta liczba w najbliższych dniach uległa zmniejszeniu - stwierdził. Zapewnił też, że wszyscy otrzymują odpowiednie wsparcie. - Znacząca część uchodźców z Ukrainy deklaruje na ten moment wolę pozostania w naszym kraju - stwierdził. - Przeważającą grupą uchodźców są kobiety z dziećmi. Ich mężowie, ojcowie, są po drugiej stronie granicy - wyjaśnił.

Dodał, że ustawa przyjęta przez rząd będzie przedmiotem obrad Sejmu we wtorek. Zapewnił, że uchodźcy będą mogli uzyskać pomoc "bez zbędnych formalności". - Wprowadzamy zasadę, że przekroczenie granicy w obliczu konfliktu zbrojnego, zarejestrowanie tego przekroczenia, daje prawo tym osobom legalnego przebywania na naszego kraju przez 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne miesięcy - stwierdził.

Kamiński potwierdził też, że Ukraińcy otrzymają numer PESEL, który umożliwi np. korzystanie z profilu zaufanego czy zakładanie firm.

- Tak dramatyczne wydarzenia, tak masowa, wielka emigracja, nie towarzyszyła żadnym wydarzeniom w tej części świata od zakończenia drugiej wojny światowej - podsumował szef MSWiA.

Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny, wyjaśniła, że jej resort utworzył zespół koordynujący pomoc dla uchodźców z władzami lokalnymi. Jak sprecyzowała, samorządy będą np. mogły tworzyć dodatkowe miejsca w żłobkach dla dzieci z Ukrainy.

Charków. W ostatnich ostrzałach zginęło najwięcej cywili od początku wojny

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w poniższym artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku dla osób, które uciekają przed wojną. Możesz je pobrać bezpłatnie tutaj.