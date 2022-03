Takie myśliwce można dostać w każdym sklepie z myśliwcami. Polscy piloci nie polecą nad Ukrainę

Cała koncepcja jest taka, że mielibyśmy przekazać Ukrainie same samoloty. Na zasadzie daru. Tak jak Rosjanie przez lata przekazywali sprzęt separatystom w Donbasie i twierdzili, że takie wyposażenie to nic trudnego do dostania w starych radzieckich składach broni czy sklepach z militariami.

Głośne deklaracje i niepewność

Nie należy się wiec obawiać scenariusza, że to polskie samoloty, w polskich barwach, z polskimi pilotami za sterami startowałaby z polskich baz i leciały walczyć nad Ukrainę z Rosjanami. Zupełnie nie o to chodzi. Coś takiego byłoby otwartym zaangażowaniem się w wojnę, a jak na razie NATO jest od takich pomysłów bardzo dalekie.

To, co mówią w tej sprawie Ukraińcy, należy traktować z dużym dystansem. Już tydzień temu ukraiński parlament oficjalnie podawał nawet liczby, ile to i jakich maszyn z Polski, Słowacji, Rumunii i Bułgarii miałoby już niedługo lecieć na Ukrainę. Podano przy tym liczby wzięte chyba z internetu, ponieważ obejmowały wszystkie maszyny typów MiG-29 i Su-25 posiadane przez te państwa, nawet takie, które od lat nie latały i nie mają już szans na powrót do lotów. Pojawiały się też twierdzenia, że podarowane Ukrainie maszyny miałyby operować z polskich lotnisk, co polskie władze szybko dementowały.

Ogólnie jest ewidentne, że państwa, które miałyby Ukraińców samolotami obdarowywać, wolą się z tą sprawą nie afiszować. Takie delikatne sprawy lepiej najpierw dokładnie uzgodnić, po czym zrealizować w ciszy, a potem może się pochwalić. Sama Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wielokrotnie dementowała doniesienia o przekazywaniu polskich MiG-29.

Jednak niedzielne słowa Blinkena w stolicy Mołdawii, Kiszyniowe, są dobitnym potwierdzeniem faktu, iż rozmowy trwają. Amerykanin stwierdził, że w grę wchodzi przekazanie części polskich MiG-29 Ukrainie, w zamian za co Polska dostałaby nowsze amerykańskie F-16. Choć sprawa ma być na razie w fazie negocjacji, choćby z tego powodu, że rzeczone F-16 miały zostać już przyrzeczone Tajwanowi.

Dla Ukraińców przydatny dar

Spekulacje na temat tego rodzaju wymiany krążą już od pierwszych dni wojny na Ukrainie. Podstawowy fakt jest taki, że ukraińskie lotnictwo używa myśliwców MiG-29, które osiągają pewne sukcesy w walkach. Jednak robią to najpewniej za cenę poważnych strat. Nie wiadomo jakich, bo Ukraińcy bardzo się pilnują i niemal nie ma zdjęć wraków ich maszyn. Nie podają też dokładnych informacji o stratach, a tym rosyjskim nie należy do końca wierzyć. Eksperci szacują jednak, że z początkowej liczby około 50 sztuk mogła ich dzisiaj zostać już wyraźna mniejszość. Nie da się ukryć, że ukraińskie MiG-29, które nie przeszły nigdy poważniejszych modernizacji, mają mniejsze szanse w starciach ze znacznie nowocześniejszymi rosyjskimi myśliwcami Su-30 i Su-35. Na dodatek Rosjanie polują na nie na lotniskach, a Ukraińcy mogą mieć problemy z naprawami w prowizorycznych warunkach.

Pomimo najprawdopodobniej wysokich strat część ukraińskich pilotów mogła przeżyć. Współczesne fotele katapultowe potrafią uratować ich z poważnych tarapatów. Ponieważ Ukraińcy działają nad swoim terytorium, to po wylądowaniu pod spadochronem, o ile nie odniosą jakichś obrażeń, mogą szybko wrócić do walki. O ile dostaną nowy samolot.

W takiej rzeczywistości nawet kilkanaście polskich MiG-29 byłoby istotnym wsparciem. Mowa jednak o przekazaniu tylko samych maszyn, choć nie ma pewności, jak to miałoby się stać. Ukraińcy musieliby je sami odebrać z Polski, po czym przelecieć do swoich baz, tam uzbroić i ruszyć na nich do walki. Nie ma mowy o wysyłaniu polskich pilotów do walki czy o działaniu z polskich baz. Co więcej, samoloty najpewniej musiałby zostać ekspresowo przemalowane w barwy ukraińskie. Teoretycznie to nie różniłoby się od przekazywania Ukrainie granatników czy rakiet.

Szef BBN o zakazie lotów nad Ukrainą: To jest cienka czerwona linia

Warszawa preferuje ciszę

Pozostaje jednak szereg pytań. Po pierwsze ile tych MiG-29 Polska może i chce oddać. Teoretycznie mamy ich 27, jednak cześć z nich to maszyny szkolne w wersji dwumiejscowej, a nieznana liczba nie nadaje się do lotów ze względu na zużycie i braki części. Te w najlepszym stanie i trochę zmodernizowane stacjonują w Mińsku Mazowieckim i jest ich kilkanaście. Te starsze i niezmodernizowane w Malborku. Maszyny z Mińska mają większość elektroniki w kokpitach w standardzie NATO (łączność, jednostki miar itp.), więc powstałby też problem, co z nią zrobić i czy trzeba/można ją na szybko wymienić.

Pytanie też, czy w obecnej sytuacji, kiedy tuż obok nas toczy się wojna, chcemy oddawać około jednej czwartej naszego jakkolwiek wartościowego lotnictwa bojowego. Z tego powodu od początku toczą się dyskusje, czy zachodni sojusznicy mogliby nam jakoś szybko wyrównać tę stratę dostawami na przykład używanych F-16. Takie maszyny już mamy, potrafimy je obsługiwać, moglibyśmy w miarę szybko wyszkolić dla nich kadry. W ogólnym rozrachunku taka wymiana byłaby dla nas korzystna. Ze słów Blinkena wynika, że właśnie taka jest dyskutowana.

Pozostaje jeszcze kwestia tego, że taki układ najpewniej wywoła irytację na Kremlu, a wręcz może zostać poczytany za bezpośrednie zaangażowanie się przez Polskę w wojnę. Gdyby ukraińscy piloci wsiedli do naszych maszyn na przykład w Bydgoszczy (są tam Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 zajmujące się MiG-29) i już nad Ukrainą spotkali rosyjskie maszyny, musieli się bronić i wdali w walkę, to czy to by oznaczało, że polskie lotnisko było bazą, z której prowadzili działania bojowe? Amerykanie najwyraźniej się tym nie przejmują, ale ich państwo jest za oceanem. Sprawa jest skomplikowana i delikatna. Dlatego ze strony Warszawy słyszymy raczej milczenie i dementi, a nie gorącą chęć oddawania migów.