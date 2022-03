Wolontariusz o trudnej sytuacji na warszawskich dworcach. "Problemy na poziomie strategii"

Zobacz wideo Kolejne grupy uchodźców z Ukrainy trafiają do Polski. Niektórzy przyjeżdżają pociągami

Do Polski wjechało już znacznie ponad milion ludzi z Ukrainy. To znacznie ponad połowa tych, którzy uciekli stamtąd przed wojną. ONZ mówi o najszybciej rozwijającym się kryzysie uchodźców od II wojny.

REKLAMA

Od pierwszych dni panuje ogromna mobilizacja osób, które pomagają na własną rękę, wolontariuszy i organizacji pozarządowych, silniej działają samorządy. Skala kryzysu sprawia jednak, że zasoby wyczerpują się błyskawicznie.

Wjechaliśmy do Polski z pierwszą grupą uchodźców ewakuowanych przez PCPM

W Warszawie pierwszymi miejscami, do których docierają uchodźcy, są dworce. Od początku pomagają tu wolontariusze. Wielu z nich mówi o problemach w komunikacji z władzami miasta, rządem i zarządcami dworców, ale w ostatnich dniach ta sytuacja ma się poprawiać.

Jednak coraz większa liczba uchodźców - z których wielu jest w coraz gorszym stanie po wyczerpującej ucieczce - sprawia, że piętrzą się problemy. - W pierwszym etapie przyjeżdżali głównie ludzie, którzy mieli plan - mówi nam wolontariusz pracujący na dworcach. To osoby, które miały bliskich lub przyjaciół w Polsce albo innych krajach.

- Teraz jest coraz więcej ludzi z bombardowanego Charkowa, z Odessy. Osób, które nigdy nie było w Polsce. Docierają do Warszawy, są bezpieczne, ale nie mają pojęcia, co dalej. Niektórzy jadą dalej, ale coraz więcej osób koczuje na dworcach, nie mają gdzie się podziać.

Zdaniem wolontariusza problem jest systemowy i potrzebuje systemowych rozwiązań. Chodzi o to, że - jak ocenia - zbyt wiele osób z granicy, w tym z Przemyśla, kierowanych jest do Warszawy. Na granicy sytuacja jest trudna, dlatego tam starają się wysłać uchodźców w głąb kraju. Najczęściej do Warszawy, ale coraz trudniej jest odpowiedzieć na ich potrzeby w stolicy.

- Przygotowany na Torwarze punkt zapełnił się w dwie godziny. Przygotowane dla uchodźców hale Expo, gdzie są miejsca dla tysięcy ludzi, także się zapełniły - mówi wolontariusz. Dlatego widzi potrzebę, by już na granicy uchodźcy byli kierowani do różnych części Polski, gdzie wiadomo, że są dla nich warunki. - Na południe i zachód, do Krakowa, Katowic, Wrocławia - tłumaczy.

W Warszawie widzi potrzebę dalszego poprawiania organizacji, m.in. udostępnienie wolnych przestrzeni usługowych. Można tam stworzyć np. bardzo potrzebne punkty opieki medycznej. Mogłoby to też pozwolić na uwolnienie przestrzeni w hali dworca i dzięki temu - zmniejszenie chaosu.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina.