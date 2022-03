Na przejściach granicznych znajdują się wolontariusze i organizacje pomocowe, które udzielają pomocy Ukraińcom. Rozdają żywność, środki higieny i leki oraz kierują do miejsc, w których uchodźcy mogą odpocząć i oczekiwać na dalszy transport.

Polska Straż Graniczna poinformowała, że w niedzielę 6 marca około godziny 20 liczba uchodźców w Polsce przekroczyła milion. "To milion ludzkich tragedii, milion osób wygnanych z własnych domów przez wojnę." - pisała Straż Graniczna na Twitterze.

Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do Polski przybyło 1 067 000 osób. Jak poinformowała Straż Graniczna, w poniedziałek do godziny 7 rano, do naszego kraju dotarło kolejne 42 tys. osób.

Jak informuje IAR, najwięcej podróżnych odprawia się na przejściu granicznym w Medyce, gdzie oprócz drogowego jest również przejście piesze i kolejowe.

Na drugim miejscu pod względem odprawianych osób jest przejście w Korczowej, a później w Dorohusku. "Wczoraj bardzo dużo osób odprawiono także na przejściu granicznym Hrebenne" - mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska.

- Jesteśmy przygotowani na to, by udzielić pomocy wszystkim tym, którzy uciekają przed bombami. Nikt, kto poprosi o schronienie na polskiej ziemi, nie odejdzie z kwitkiem. Staramy się jak najszybciej zapewnić przejście przez granice, jak najszybciej zapewnić uchodźcom wikt i opierunek - zapewnił w Programie 1 Polskiego Radia Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA.

Wiceminister Maciej Wąsik ostrzega również, że Rosja będzie próbowała wzniecać konflikty między Polakami a Ukraińcami. W Polskim Radiu 24 zwrócił uwagę, że w związku z napływem do Polski uchodźców wojennych trzeba być czujnym w związku z rosyjskimi prowokacjami.

- Przyjmujemy ogromną liczbę uchodźców z Ukrainy i oczywiście pojawiają się różnego typu głosy, które chcą nas negatywnie nastawić do Ukraińców i próbują wzniecić w Polsce konflikt - mówił wiceszef MSWiA. Dodał, że w jego opinii duża część tych głosów to inspiracja wschodnia. Wskazywał, że w sytuacjach kryzysowych Rosja zawsze próbuje podsycać wewnętrzne spory w krajach Zachodu. Przypomniał, że tak było w Hiszpanii w czasie kryzysu katalońskiego czy w Wielkiej Brytanii w takcie referendum brexitowego - podaje IAR.