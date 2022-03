Zobacz wideo Poranna Rozmowa Gazeta.pl - gośćmi Paweł Kowal i Kamil Wyszkowski

W Porannej Rozmowie Gazeta.pl gośćmi Łukasza Kijka będą Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej oraz Kamil Wyszkowski z UN Global Compact Network Poland. Porozmawiamy z nimi o tym, jakie sankcje mogą zniechęcić Rosję do kontynuowania krwawej kampanii przeciw Ukrainie. Zapytamy o to, czy kolejna runda negocjacji zapowiadana na poniedziałek może przynieść jakieś rozstrzygnięcia? Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, jak pomagać uchodźcom, którzy wciąż licznie przybywają do naszego kraju.

Paweł Kowal: Trafiliśmy na szaleńca

Gość Gazeta.pl stwierdził, że europejscy politycy muszą sobie uświadomić fakt, na ile sytuacja przypomina tę sprzed drugiej wojny światowej.

- Będą koszty, bo trafiliśmy na szaleńca, który nie liczy kosztów - stwierdził Paweł Kowal. - Będą podwyżki cen energii, on jest temu winien - dodał.

Zdaniem rozmówcy portalu nie mam żadnych złudzeń, że Putin chce pójść dalej. - Dopóki będzie żył. Putinowi trzeba powiedzieć "Stop" teraz. Podstawową metodą są sankcje i dostarczanie amunicji Ukrainie - wyjaśnił.

Odniósł się też do kwestii działań Ukrainy. - Każdy dzień ich walki, to jest, można powiedzieć, nasz zysk. Każdy kilometr ziemi, który oni obronią, to większa szansa na nasze bezpieczeństwo. Putina nic nie zatrzyma, żadnych złudzeń panie i panowie. Trzeba być bardzo konsekwentnym - stwierdził.

Paweł Kowal: Amunicja dla Ukrainy i więcej sankcji dla Rosji

Zdaniem Pawła Kowala trzeba powołać ekspercki komitet sankcyjny, który będzie czuwał nad tym, by sankcje były szczelne. Polityk stwierdził też, że potrzebny jest też inny typ wykluczenia - kulturowego, sportowego, towarzyskiego. - Jeżeli mamy do czynienia z Rosjanami, którzy twierdzą, że "to ich nie obchodzi", nie umawiamy się z nimi na kolację. Powinni czuć że jest presja - wyjaśnił Kowal.

Stwierdził też, jakie działania powinien podjąć Zachód. - Amunicja dla Ukrainy, dużo więcej sankcji dla Rosji, także sankcje energetyczne. Jeżeli tego nie zrobimy, to teraz lub za kilka lat będziemy płacić życiem polskich i europejskich obywateli - stwierdził Paweł Kowal.

Poranna rozmowa Gazeta.pl: Czas sprawdzić przywództwo Bidena

Paweł Kowal stwierdził też, że sytuacja geopolityczna jest inna. - Zmienia się postawa Chin. To duża rola dla dyplomacji Bidena, wielki sprawdzian jako przywódcy Zachodu. Niemcy przespały swój moment, Macron został rozegrany - stwierdził.

Wyjaśnił też, że jest konieczna "polityka na kilku fortepianach". - Rozmowa z Iranem, Izraelem, bo wojna w Ukrainie nie jest w interesie Izraela. Tajna, cicha negocjacja, z Chinami - mówił o tym, co powinny zrobić kraje zachodnie.

Kamil Wyszkowski: Na Zachodzie przecierają oczy, kurtyna opadła

Kamil Wyszkowski z UN Global Compact Network Poland, kolejny gość Gazeta.pl, zapewnił, że działania mające na celu pomóc uchodźcom z Ukrainy zostały wszczęte natychmiast. - Jeżeli ten konflikt będzie eskalował, będziemy mówić co najmniej o 5 mln uchodźców - stwierdził.

Rozmówca Łukasza Kijka podkreślił też, jak w ostatnim czasie zmieniło się nastawienie Zachodu. - Dwa dni przed wojną zorganizowałem spotkanie doradcy ekonomicznego kanclerza Shulza i Pawła Kowala. Paweł kowal przez trzy godziny tłumaczył wschodnią perspektywę. A jam widziałem, jak bardzo było to nierozumiane przez rozmówcę. Dzisiaj na Zachodzie przecierają oczy. Wreszcie kurtyna opadła, wreszcie zrozumiano, o chodzi z tym autorytarnym reżimem - stwierdził. Jako przykłady działań Putina, które Zachód ignorował wymienił wojnę w Gruzji w roku 2008 czy pierwszy atak na Ukrainę w roku 2014.

Zdaniem Kowala trzeba odważniej rozmawiać z Rosjanami na Zachodzie. - Oni będą przekazywali swoje wątpliwości do Moskwy. Ich komfort jest mniej ważny od życia ludzi w Ukrainie. Wszystko, co robimy, robimy dla tego, że nam w sercu gra, ale dbamy o bezpieczeństwo - podsumował.

Wojna w Ukrainie. Rosja kontynuuje ataki na miasta

Rosjanie nad ranem ostrzelali niemal półmilionowy Mikołajów za pomocą wyrzutni rakietowych "Smiercz". Pociski spadły na dzielnice mieszkalne miasta. Na razie brak informacji o stratach wśród cywili, ale uszkodzonych zostało wiele domów mieszkalnych.

Cywilne zabudowania były również celem nocnego rosyjskiego bombardowania Owrucza w obwodzie Żytomierskim. Tam miejscowe władze donoszą o lotniczym ataku na miasto. Rosyjskie pociski spadały też na Korosteń w obwodzie żytomierskim. Rosjanie w nocy prowadzili także artyleryjski ostrzał dzielnic mieszkalnych w drugim co do wielkości ukraińskim mieście - Charkowie. Rosjanie ostrzelali tam dwa targowiska. Trwają ostrzały Mariupola nad Morzem Azowskim.

Jak podaje Reuters, Moskwa zapowiedziała, że na prośbę prezydenta Macrona rosyjskie wojsko ma wstrzymać ogień i otworzyć korytarze humanitarne w kilku ukraińskich miastach od godziny 10 czasu moskiewskiego. Kremlowska agencja informacyjna RIA Novosti poinformowała, że rosyjskie wojsko wstrzyma ogień, by pozwolić cywilom wyjechać z kilku atakowanych miast. Jednak ewakuacja z niektórych ma być nie na zachód, lecz... do Rosji. Z Kijowa ludzie mieliby udać się lądem do Białorusi i dalej samolotami do Rosji, a z Charkowa - prosto do Biełgorodu w Rosji.

Od dwóch dni nie udaje się jednak zapowiadana również przez Rosjan ewakuacja Mariupola. Za każdym razem cywile zostali bowiem ostrzelani przez okupantów. Podobna sytuacja miała miejsce w niedzielę w miejscowości Irpień.

Dziś ma odbyć się trzecia tura rozmów ukraińsko-rosyjskich. Poinformował o tym w sobotę ukraiński negocjator, szef prezydenckiej frakcji "Słuha narodu" w parlamencie, deputowany Dawyd Arachamija.

Tymczasem, jak informuje Straż Graniczna, od 24 lutego z Ukrainy do Polski przyjechało 1 067 000 osób. Wczoraj tj.06.03 funkcjonariusze SG odprawili rekordowe 142,3 tys. podróżnych z Ukrainy. Ruch na granicy rośnie, dzisiaj do godz.07.00 do Polski przyjechało z Ukrainy 42 tys. osób.

Rosja szykuje uderzenie na Kijów, ale na razie bez większych postępów

Pentagon ocenia, że przez weekend nie doszło do znaczącej zmiany układu sił na Ukrainie. Choć Rosjanie bombardują cywilnych mieszkańców i starają się otoczyć miasta na północy Ukrainy, napotykają silny opór. Według Pentagonu 95 proc. rosyjskich sił zgromadzonych przy granicach weszło już na terytorium Ukrainy.

Rosjanie nie osiągnęli też dominacji w przestrzeni powietrznej. Ukraiński samoloty nadal latają, działają też systemy obrony powietrznej. Departament Obrony USA nie jest jednak w stanie zweryfikować podawanych przez stronę ukraińską informacji o liczbie strąconych rosyjskich maszyn.

Według doniesień mają się jednak przegrupowywać i szykować uderzenie na stolicę Ukrainy.

Trybunał w Hadze zajmie się rosyjską agresją na Ukrainę

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze rozpoczyna dziś wstępne przesłuchania w sprawie ataku Rosji na Ukrainę. Pozew złożyły władze w Kijowie, domagając się zakwalifikowania ataku jako zbrodni ludobójstwa i odrzucenia rosyjskich oskarżeń o to, że ukraińskie oddziały dopuszczały się zbrodni przeciwko rosyjskiej mniejszości. Dziś przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości będą występować przedstawiciele Ukrainy, jutro przedstawiciele Rosji.

Prezydent Wołodymyr Zełenski we wniosku do Trybunału napisał, że domaga się pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zmanipulowanie pojęcia ludobójstwa w celu usprawiedliwienia agresji. Zwrócił się też do Trybunału o pilne nakazanie Rosji zakończenia działań wojennych. Przedstawiciele Ukrainy będą apelować dziś o zastosowanie środków zapobiegawczych. Sprawą rosyjskiej napaści na Ukrainę zajmuje się też drugi Trybunał w Hadze - Międzynarodowy Trybunał Karny. "Otrzymaliśmy wnioski w tej sprawie z 39 państw, utworzyłem zespół, który przeprowadzi dochodzenie" - poinformował prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan. Chodzi o zarzuty dotyczące zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości lub ludobójstwa na Ukrainie.

Premier Zjednoczonego Królestwa Boris Johnson spotka się z premierami Kanady Justinem Trudeau oraz Holandii, Markiem Rutte. Jutro rozmowy z udziałem szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej, którą tworzą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry.