Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, kilkukrotnie powtarzał w wystąpieniach jeden postulat skierowany do Zachodu. Chodzi o zamknięcie nieba nad Ukrainą, co utrudniłoby ataki ze strony Rosji.

Niemiecka polityczka o argumencie Zełenskiego: Zagrożenie

Szefowa niemieckiego resortu spraw zagranicznych Annalena Baerbock odniosła się do tego argumentu. Stwierdziła, że zamknięcie nieba oznacza "konflikt zbrojny, który zagraża życiu milionów Europejczyków".

- To by znaczyło, że samoloty NATO będą ostrzeliwały rosyjskie, a to zaangażowanie Sojuszu w konflikt. Naszą odpowiedzialnością jest ochrona naszych ludzi - stwierdziła Baerbock.

Niemiecka polityczka stwierdziła, że jej zdaniem sankcje nałożone na Rosję przyniosą odpowiedni skutek, tym bardziej że presja na rosyjskie władze wciąż rośnie.

Zełenski chce zamknięcia nieba nad Ukrainą

Ukraiński prezydent wielokrotnie powtarzał, czego oczekuje do państw zachodnich. - Powtarzamy każdego dnia: zamknijcie niebo nad Ukrainą. Dla wszystkich rosyjskich rakiet, dla lotnictwa wojskowego, dla wszystkich tych terrorystów. Stwórzcie humanitarną przestrzeń powietrzną, bez rakiet, bez bomb. Jesteśmy ludźmi i to wasz humanitarny obowiązek, żeby nas bronić, by bronić ludzi. I możecie to zrobić - stwierdził w nagraniu opublikowanym w sobotę w mediach społecznościowych.

- Jeśli tego nie zrobicie, jeśli chociażby nie dacie nam samolotów, żebyśmy mogli sami się bronić, to wniosek może być tylko jeden: chcecie, żeby nas zabijano. To jest odpowiedzialność światowych polityków, zachodnich liderów - stwierdził ukraiński przywódca.

Zachód nie przekaże też samolotów? "Wybuchłaby trzecia wojna światowa"

Drugi z postulatów Zełenskiego również może nie zostać spełniony. Szef włoskiego resortu spraw zagranicznych Luigi di Maio w niedzielnym wystąpieniu w państwowej telewizji RAI stwierdził, że przekazanie Ukrainie samolotów jest niemożliwe. - Jeśli chociaż jeden nasz samolot zostanie zestrzelony, wybuchnie trzecia wojna światowa. Musielibyśmy odpowiedzieć - stwierdził włoski polityk.

Podobnie jak szefowa włoskiego MSZ wyraził nadzieję, że odpowiednią presją okażą się sankcję i izolacja Moskwy.

Do ukraińskiego stanowiska odniósł się także rzecznik polskiego rządu Piotr Müller. Podkreślił, że w NATO panować musi zgodność co do wysłania samolotów Ukrainie. - Dyskusja w kwestii wsparcia Ukrainy przez Sojusz faktycznie się toczy, ale żadne decyzje nie zapadły - stwierdził na antenie Polsat News.