Ambasador Ukrainy dziękuje Polakom. "Straciliśmy starszego brata, ale odzyskaliśmy siostrę"

W niedzielę 6 marca odbyła się konferencja prasowa dotycząca sytuacji w Ukrainie, której udział wzięli szef KPRM Michał Dworczyk, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, rzecznik rządu Piotr Müller oraz ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia.

Minister Dworczyk przedstawił między innymi system koordynacji pomocy humanitarnej.

Ambasador Ukrainy w Polsce dziękuje Polakom: Będziemy za to wdzięczni do końca naszego życia

Rząd uruchamia centralną platformę koordynacji pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Jak mówił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, teraz pomoc będą mogły wysyłać także samorządy, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne.

Andrij Deszczycia skierował słowa do Polaków. - Od 11 dni na Ukrainie trwa wojna, którą Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie. Atak rosyjski to jeden z najbardziej brutalnych w tym stuleciu. Niszczą infrastrukturę, niszczą kulturę, niszczą ziemię ukraińską, ale co jest najgorsze i najokrutniejsze, to że zabijają cywili i dzieci. Jestem dumny z tego, że mój naród stawi czoła temu agresorowi i jestem dumny z postawy sił zbrojnych Ukrainy, obrony terytorialnej, prezydenta Zełenskiego, którzy stawili czoło i stawią opór temu brutalnemu agresorowi. Jestem przekonany, że duch, który ma naród ukraiński, na pewno doprowadzi do zwycięstwa nad agresywną polityką rosyjską. I będziemy nazywać Putina najbardziej okrutnym agresorem XXI wieku - rozpoczął swoje przemówienie ambasador Ukrainy.

Deszczycia podkreślał, że Ukraina do pewnego czasu utrzymywała z Rosją dobre relacje. - Powiem może trochę tak od serca, że w ukraińskich mediach społecznościowych można spotkać się z takim przekazem, że po tych 11 dniach wojny straciliśmy starszego brata, którym była Moskwa, ale odzyskaliśmy siostrę i tą siostrą jest Polska. I chciałem tutaj z głębi swojego serca, w imieniu ambasady, w imieniu Ukrainy, podziękować Polsce, Polakom, za tę pomoc, którą udzielacie naszym obywatelom. Pomoc, która od samego początku była przekazywana i tym osobom, które przybywały do Polski, [...] tym, które zostają w Polsce i pomoc, którą dostajemy, żeby kontynuować walkę i opór rosyjskiej agresji. Na pewno to zostanie w naszych sercach, w pamięci i będziemy wdzięczni za to do końca naszego życia i naszej współpracy, którą chcemy rozwijać razem z Polską - powiedział Deszczycia. Jak jednak dodał, jego kraj potrzebuje nie tylko pomocy humanitarnej, lecz także nałożenia ostrzejszych sankcji na Rosję i wprowadzenia zakazu lotów nad Ukrainą.

Rosjanie znów zablokowali ewakuację Mariupola. Mieli strzelać do cywilów

Ukraina. ONZ: Od początku wybuchu wojny zginęło co najmniej 364 cywilów

Organizacja Narodów Zjednoczonych informuje, że od początku wojny na Ukrainie zginęło co najmniej 364 cywilów, a 759 zostało rannych. Dane te zebrała misja Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Praw Człowieka, która zastrzega, że prawdziwa liczba ofiar jest prawdopodobnie wyższa. Według misji, od wczoraj zginęło 13 cywilów, a 52 zostało rannych.

