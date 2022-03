Wojna w Ukrainie. Jan Piekło: Putin przekroczył granicę okrucieństwa

Zobacz wideo

Piotr Andrusieczko, dziennikarz, który przebywa w Kijowie, podkreślił, że ostatnie dwie noce w mieście były raczej spokojne. - Słychać syreny, ale ja nie słyszałem eksplozji - powiedział, dodając, że Kijów jest najbardziej bronionym miastem w Ukrainie. - W każdym głównym punkcie miasta są ochotnicy z bronią w ręku. Morale w Kijowie jest wysokie - podkreślił.

Reporter zaznaczył, że infrastruktura miasta działa - jest energia, internet, ogrzewanie. - Póki co można bez problemu kupić żywność. Działa transport miejski, część metra kursuje - dodał. Jak wyjaśnił, na razie w Kijów nie jest pod silnym ostrzałem, jak Charków czy Mariupol. - Było rzeczywiście dużo uderzeń rakietowych i lotniczych, natomiast nie było masowego ostrzału artyleryjskiego czy zmasowanych bombardowań lotniczych - powiedział.

"Zełenski jest symbolem oporu"

Z kolei Jan Piekło, były ambasador RP w Ukrainie, w Porannej Rozmowie Gazeta.pl zaznaczył, że armia ukraińska była szkolona przez oficerów NATO. - To jedna z najsilniejszych armii w Europie. To chyba po Turcji i Francji trzecia największa armia w Europie. I to jest armia z doświadczeniem bojowym - dodał.

- Wołodymyr Zełenski w tej chwili pokazał, że jest przywódcą, że jest liderem. (...) On pokazuje przywódcom zachodu, jak się powinien pokazywać prezydent. To bardzo ważne, że on jest w Kijowie, mimo że miał oferty m.in. od Amerykanów, żeby go przewieźć do bezpiecznego miejsca. On jest symbolem oporu, dlatego Rosjanie starają się go tak bardzo unieszkodliwić - powiedział. Jak zaznaczył, Zełenski funkcjonuje teraz jako bohater narodowy.

Były ambasador w Kijowie został również zapytany o Władimira Putina i coraz bardziej brutalne ataki jego żołnierzy na ludność cywilną. - Putin przekroczył wiele granic, w tym granicę okrucieństwa. (...) Jedynym dobrym rozwiązaniem dla całego świata byłoby obalenie Putina - podkreślił.

"W opinii publicznej Putin już jest zbrodniarzem wojennym"

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego, nad ranem. Ukraińcy twardo się bronią, zarówno zawodowa armia, jak i dołączające do niej coraz liczniejsze siły obrony terytorialnej, do której miało zaciągnąć się już 100 tysięcy osób. Rosjanie jednak wciąż bombardują miasta, zabijając ludność cywilną, w tym dzieci. Daria Herasymczuk, pełnomocniczka ukraińskiego prezydenta ds. praw dziecka, przekazała w sobotę, że do tej pory zginęło co najmniej 32 dzieci, a 70 zostało rannych. - To są 32 przerwane życia niewinnych dzieci. To są pęknięte serca ich rodziców - powiedziała.

Zachód odpowiada na działania Władimira Putina, wysyłając sprzęt wojskowy i pomoc humanitarną do Ukrainy i uderzając w Rosję sankcjami. - Putin chce zachować władzę i uniknąć odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju kryzysy, które spadają na Rosję i będą niszczące rosyjskie państwo w następnych tygodniach i miesiącach. Putin chce wygrać - mówił w sobotnim wydaniu Porannej Rozmowy Gazeta.pl płk dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador w Afganistanie. - W opinii publicznej Putin już jest zbrodniarzem wojennym. Ma krew na rękach - podkreślił.

Uchodźców, którzy uciekają przed wojną przyjmuje m.in. Polska. Według informacji przekazanych przez Straż Graniczną do naszego kraju trafiło już ponad 800 tys. osób.

