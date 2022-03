Kolejna skarga do KRRiT na TVP Info. Chodzi o "Nuklearny atak Putina na Ukrainę"

Zobacz wideo Agnieszka Pomaska o planach likwidacji TVP Info

Troje członków Rady Programowej TVP przesłało skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z piątkową (4 marca) emisją na antenie TVP Info materiału opatrzonego paskiem "Nuklearny atak Putina na Ukrainę". "Zarzucamy nadawcy [...] rozpowszechnianie treści godzących w polską rację stanu oraz [...] niezachowanie zasad wyważenia, rzetelności i kierowania się odpowiedzialnością za słowo" - czytamy w skardze.

REKLAMA

TVP Info o "nuklearnym ataku Putina na Ukrainę". Jest skarga do KRRiT

"Skrajna dziennikarska nieodpowiedzialność" - skomentował sprawę dziennikarz Onetu Marcin Wyrwał, który obecnie przebywa w Ukrainie. "Matko, ludzie, błagam, powiedzcie, że to jest fotomontaż i że Jarosław Jakimowicz nie produkuje się w materiale opatrzonym [takim - red.] paskiem" - dodał dziennikarz portalu defence24.pl oraz redaktor naczelny energetyka24.com Jakub Wiech.

Portal Demagog podkreśla natomiast, że "'Nuklearny atak Putina na Ukrainę' nie miał miejsca - wojska rosyjskie ostrzeliwały Zaporoską Elektrownię Atomową". Dziennikarze apelują o dokładność w przekazywaniu informacji, by zapobiec rozsiewaniu paniki.

"Zarzucamy nadawcy działanie sprzeczne z art. 18 ust. 1 Ustawy o Radiofonii i Telewizji poprzez rozpowszechnianie treści godzących w polską rację stanu oraz z art. 21 ust 1 i 2 poprzez niezachowanie zasad wyważenia, rzetelności i kierowania się odpowiedzialnością za słowo" - podkreślono w piśmie skierowanym do KRRiT. Skarga dotyczy audycji nadawanej o godz. 7:30 w piątek. Członkowie Rady Programowej TVP podkreślają, że informacja zawarta na pasku TVP Info była fake newsem, jednak jest to "najmniejszym problemem".

Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Skarga do KRRiT za "paski" o Tusku. "Prymitywizm tych haseł budzi zażenowanie"

KRRiT składa skargę na materiał TVP Info: Nie może być miejsca na taką nieodpowiedzialność i brak profesjonalizmu

"Łatwo sobie [...] wyobrazić, jakie paniczne reakcje społeczeństwa, powodujące katastrofalne szkody, może wywoływać rozpowszechnianie takich nieprawdziwych a wywołujących przerażenie informacji. Ten skandaliczny incydent, wzbudzający panikę i przerażenie obywateli, nie tylko godzi w polską rację stanu, naruszając tym samym art. 18 ust 1 Ustawy, ale narusza także art. 21 zobowiązujący w ust. 1 do przestrzegania zasady wyważenia oraz w ust. 2 do 'kierowania się odpowiedzialnością za słowo' w realizowaniu misji mediów publicznych i 'rzetelnego ukazywania całej różnorodności wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą'. W obecnej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, nie może być miejsca na taką nieodpowiedzialność i brak profesjonalizmu w programach telewizji publicznej" - czytamy w piśmie skierowanym do KRRiT, pod którym podpisali się Iwona Śledzińska-Katarasińska, Janusz Daszczyński oraz Krzysztof Luft.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc