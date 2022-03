Wjechaliśmy do Polski z pierwszą grupą uchodźców ewakuowanych przez PCPM z Charkowa

Zobacz wideo Historia Ani - studentki, która uciekła z Charkowa

Co można usłyszeć w autobusie uchodźców, którzy od ponad tygodnia uciekają z bombardowanego Charkowa? Może to być płacz dzieci; ciężka cisza; telefon pikający wiadomościami od bliskich i informacjami na Telegramie; szczekanie psów; cichy głos matki uspokajającej niemowlę; bajka oglądana na telefonie; pytania: jak dojechać? jak wydostać bliskich? ile jeszcze będziemy stać?

Ale pierwszym, co usłyszeliśmy od Iriny i kilku innych kobiet, było pytanie: - Czy napijecie się kawy lub herbaty? Bo w końcu byliśmy na zewnątrz, musieliśmy zmarznąć.

W piątkowy wieczór do Polski dotarł pierwszy autobus z uchodźcami ewakuowanym z Charkowa przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i ich partnerów w Ukrainie. Towarzyszyłem im i Oli Mizerskiej z PCPM podczas przejazdu przez granicę w Hrebennem.

Wojna w Ukrainie. Rasputica może spowolnić rosyjskie wojska?

Do Ukrainy z pomocą dla armii

Przejścia graniczne na zachodzie Ukrainy zamieniły się w centra logistyczno-pomocowe. Tysiące uchodźców przechodzą i wjeżdżają przez całą dobę. Po długim oczekiwaniu są witani ciepłym posiłkiem, prowiantem na dalszą drogę, ofertami dalszego przejazdu. W drugą stronę jeżdżą konwoje z pomocą. Nie inaczej jest na przejściu Hrebenne-Rawa Ruska.

Przed wybuchem wojny nie było tam pieszego przejścia, jednak teraz ze strony ukraińskiej można wejść bez samochodu. Ludzie czekają tam na swoją kolej kilkaset metrów od granicy. Najpierw ukraińscy żołnierze - którzy pilnują granicy z bronią w ręku - przeprowadzają grupy obok samochodów do kontroli. Po polskiej stronie samochody Straży Pożarnej dowożą ich za granicę.

W drugą stronę przejść się nie da. Żeby spotkać się z autobusem uchodźców jeszcze w Ukrainie i sprawdzić, jaka jest tam sytuacja, zabieramy się z Wladą i Julią. Mieszkają w Rawie, pierwszym mieście po ukraińskiej stronie. Tutaj wojna nie dotarła bezpośrednio, ale już zmieniła ich życie. Teraz trzy-cztery razy dziennie kursują między Polską a Ukrainą. Wiozą zapasy dla wojska: leki, opatrunki, śpiwory. Rozmawiają o ataku na elektrownię atomową w Zaporożu. Wlada martwi się, czy Polska nie zamknie granicy. - Mam rodzinę w Czechach, ale na razie zostaję tutaj. Zobaczymy, co będzie dalej.

Tydzień w drodze do Polski

Gdy my przekraczamy granicę w stronę Ukrainy, autobus ludzi z Charkowa właśnie na nią wjeżdża. Z pomocą jednej i drugiej straży granicznej wracamy pieszo, mijając kolejkę aut osobowych, busów i tirów.

- Jeszcze dwie godziny - szacuje Andriej, kierowca z Lwowa, z którym jadą uchodźcy. To już niewiele w porównaniu z całą podróżą. I mniej, niż trwało to wcześniej. Jego pierwszy kurs z Lwowa do granic trwał dwie doby, opowiada kierowca.

- Z Charkowa wyjechaliśmy 24 lutego. W dniu, gdy zaczęła się inwazja - opowiada Ania. W ubiegłym roku zaczęła studia w Poznaniu, ale teraz była u rodziny i wybuch wojny zastał ją w Charkowie. Od znajomych dostali wiadomość o możliwości wyjazdu, dotarli do punktu zbiórki i opuścili miasto. Stamtąd grupa ewakuowana przez PCPM i partnerów pojechała do miasta w centralnej Ukrainie. - Tam zostaliśmy w ośrodku dla uchodźców, a w dalszą drogę wyjechaliśmy po czterech dniach.

38-osobowa grupa, w której było starsze osoby, dzieci, niemowlęta, a także kilka psów i kotów potrzebowała dwóch dni, żeby przejechać ze wschodu na zachód Ukrainy. Na ostatnią noc zatrzymali się we Lwowie. Noclegu nie udało się tam dla nich znaleźć. Spali - ledwo - w autobusie. Rano wyruszali w stronę granicy,

Grupę z Charkowa spotykamy już na przejściu Hrebenne i razem z nimi wjeżdżamy do Polski. Irina, która pracuje w organizacji partnerskiej PCPM i opiekowała się wszystkimi, częstuje kawą z czajnika pod siedzeniem i opowiada o drodze. Prowiantu nie brakował - od wolontariuszy we Lwowie i innych miastach na stracie dostali zapasy jedzenia. 6-letni chłopiec zajada się ciastem i ogląda bajkę. - Jest bardzo nerwowy - mówi ściszonym głosem jego mama. Gdy syn jest zajęty, ona opiera głowę o siedzenie i na chwilę przymyka oczy. Irina mówi, że po dotarciu do Polski wielu z grupy będzie potrzebowało pomocy psychologa.

Dwa siedzenia dalej Wiera karmi swoją córeczkę. 3-miesięczna Małgorzata to najmłodsza uchodźczyni w tej grupie. Autobus rusza - dojeżdżamy do punktu kontroli granicznej.

"Smacznego"

Kontrola paszportowa polskich pograniczników to ostatni krok przed wjazdem do Polski. Ludzie biorą paszporty, zwierzęta, przechodzą kontrolę. Za nią czekają na nich pracowniczki i pracownicy służby celnej. Nie prowadzą jednak kontroli. Przez całą dobę rozdają ciepłą zupę, prowiant, ciepłe skarpety, pluszaki. W pudle kanapek przygotowanych przez dzieci jednej z okolicznych szkół są karteczki, na których uczniowie narysowali polskie i ukraińskiej flagi i napisali po ukraińsku "smacznego". Rozczulona Wiera bierze jedną na pamiątkę.

Autobus wyjeżdża za bramę. Uchodźcy są w Polsce. Niektórzy piszą i sprawdzają wiadomości w telefonach, inni patrzą przez okno na miasteczko namiotowe tuż za granicą. Tam organizowana jest pomoc dla osób przechodzących pieszo, z których niektóre nie mają nawet transportu dalej. Grupa ewakuowana przez PCPM w Hrebennem przesiada się do polskiego autokaru i rusza na ostatnią prostą.

Co dalej?

W środku nocy docieramy do hotelu w okolicach Warszawy. Tu uchodźcy mogą zostać najbliższych kilka dni. Są bezpieczni. Mogą położyć się w łóżku. Ale kolejny poranek będzie oznaczał konieczność zmierzenia się z nowymi, wielkimi wyzwaniami.

Praktycznie każdy z przybyszów zostawił kogoś w Ukrainie. Brata, męża, ojca, którzy nie mogli wyjechać. Przyjaciół i rodzinę, których na razie nie udało się ewakuować. - Czy wiecie coś o ewakuacjach z Czernichowa? Moi przyjaciele siedzą tam pod ostrzałem. Od tygodnia prawie nie wychodzą z piwnicy - mówi jedna z kobiet. Inna pyta, czy jej siostrzeniec wjedzie do Polski bez mamy - ta nie może w tej chwili wyjechać.

- Nie wiemy, co będzie dalej. Co my mamy zrobić? Jak potoczy się wojna. Chcemy do domu, ale nie wiem, kiedy będziemy mogli tam pojechać - mówi Ania.

Studentka w Poznaniu mieszka w akademiku, ale na razie jest opłacony do kwietnia. Nie wiadomo, czy po tym czasie będzie szansa na zwolnienie z opłat. - W akademiku powiedzieli, że teraz nie mogą nic z tym zrobić. Nie wiem, co będzie dalej - mówi Ania. Rodzina została bez źródła dochodu. Jej ojciec został w Ukrainie, ale jako kierowca na międzynarodowych trasach nie może teraz pracować. Jej mama, Swietłana, będzie szukać pracy w Polsce, podobnie jak ona sama - to, jak się utrzymać, jest teraz jednym z ich najpilniejszych zmartwień.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina.