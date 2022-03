W sondażu wyborczym przeprowadzonym dla "Super Expressu" przez Instytut Pollster, Zjednoczona Prawica znajduje się na samej górze zestawienia. Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w ten weekend, prawicowy blok pod przewodnictwem PiS, którego liderem jest Jarosław Kaczyński, byłby zdecydowanym zwycięzcą z poparciem na poziomie 37,99 proc. W porównaniu do badania przeprowadzonego w styczniu, jest to wynik wyższy o 1,94 pkt. proc.

Na kolejnym miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska z wynikiem 25,89 proc., a podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą oddałoby głos 13,08 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach mamy Konfederację - 7,66 proc., Lewicę - 6,59 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 5,87 proc., Kukiz’15 - 1,57 proc. oraz Porozumienie Jarosława Gowina - 0,82 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 2-3 marca na reprezentatywnej grupie 1041 dorosłych Polaków.

Wojna w Ukrainie

Rosyjskie wojska wkroczyły na teren Ukrainy w czwartek, 24 lutego 2022 r. Od tamtej pory trwa wojna, której brutalność zwiększa się z każdym dniem. W sobotę 5 marca pojawiły się doniesienia o bardzo ciężkiej sytuacji w Mariupolu, który jest otoczony przez rosyjskie wojsko i nie ma możliwości utworzenia korytarzy humanitarnych.

Nadal trwają ataki na największe ukraińskie miasta, w tym Kijów, którego do tej pory nie udało się zdobyć Rosjanom.

Więcej informacji w naszej relacji na żywo.

