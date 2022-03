Pogoda na dziś - sobota 5 marca. Przelotne opady śniegu. Temperatura do 5 stopni Celsjusza

"W ciągu najbliższych dni pogodę w Polsce będzie kształtował wyż, tylko przejściowo nasuną się strefy większego zachmurzenia i słabych opadów śniegu lub lokalnie deszczu ze śniegiem. Groźne zjawiska nie są prognozowane" - informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozując pogodę na weekend.

REKLAMA

Zobacz wideo Trąba powietrzna porwała chłopca. Przez kilka sekund unosił się nad ziemią

Pogoda na sobotę. Na termometrach nawet 5 stopni ciepła

Synoptycy prognozują, że w sobotę 5 marca najcieplej będzie na zachodzie kraju. W Szczecinie na termometrach mieszkańcy zobaczą aż 5 stopni na plusie.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

O jeden stopień mniej, czyli 4 stopnie, zobaczą na termometrach mieszkańcy Poznania i Wrocławia. 3 stopnie wskażą z kolei termometry w Bydgoszczy, Zielonej Górze oraz Krakowie Katowicach. 2 stopnie w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Łodzi oraz w Rzeszowie.

Pogoda na 5 marca Fot. Gazeta.pl

Pogoda. W sobotę będzie pochmurno, a w niektórych regionach spadnie śnieg

"Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad zachodnim Bałtykiem, w chłodnym powietrzu polarnym morskim z domieszką powietrza arktycznego. Prognozuje się niewielki wzrost ciśnienia" - informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dobrzyca. Trąba powietrzna w 5 min. zniszczyła 50 domów i położyła las [ZDJĘCIA]

Synoptycy zapowiadają, że w sobotę 5 marca temperatura wyniesie maksymalnie do 5 stopni, jednak w na obszarach górskich temperatura spadnie do -2 stopni. Wysoko w Beskidach temperatura od -9 do -6 stopni, na szczytach Tatr około -12 stopni. W niektórych regionach kraju - na wschodzie i południu - pojawią się również przelotne opady śniegu.

Ciepło i wiosna nadciągają znad Rosji. Piękna pogoda utrzyma się parę dni

Wiatr, który się pojawi, będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny, na wybrzeżu również wschodni. Jak podaje IMGW, w rejonach podgórskich może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.