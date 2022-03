Na granicę polsko-ukraińskiej każdego dnia przybywają setki umęczonych uchodźców, szukających schronienia w obliczu brutalnej wojny, którą rozpętał na Ukrainie Władimir Putin. Uciekający to głównie matki z dziećmi, czasem starsze osoby, ale też obywatele innych krajów, uczących się bądź pracujących w Ukrainie, których wojna tam zastała. Tysiące Polaków i na granicy i w całym kraju pomagają uchodźcom. Są też jednostki, często inspirowane - świadomie bądź nie - propagandą Kremla, które usiłują zagrozić uchodźcom, wywołać wrogość wobec nich i wywołać panikę. Szerzą - ku uciesze Putina i jego trolli - niepotwierdzone informacje, które mają budzić niepokój w społeczeństwie.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiały się fałszywe informacje, które dotyczyły rzekomego zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego, a szczególnie terenów przygranicznych.

Sytuacja na granicy. Lubelska policja aresztowała osoby powielające fake newsy

Komisarz Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przekazała Informacyjnej Agencji Radiowej, że zatrzymani zostali czterej mężczyźni, którzy nawoływali do nienawiści wobec uchodźców, także z Bliskiego Wschodu. Powielając fake newsy apelowali o zrzeszanie się do "patrolowania miejscowości przygranicznych" oraz "zjednoczenia sił w celu oczyszczania miasta".

Czernihów. 47 ofiar bombardowania. Miasto w gruzach, nagrania łamią serce

Dezinformacja w internecie przybrała ogromną skalę

Policja podkreśla, że osoby te rozprzestrzeniają w internecie nieprawdziwe informacje, które powodują dezinformację i panikę. "Zdecydowaną większość uchodźców z Ukrainy stanowią kobiety i dzieci, które nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców. Młodzi mężczyźni są w dużej mierze studentami ukraińskich uniwersytetów, którzy chcą teraz wydostać się do swoich ojczystych państw".

Policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością na bieżąco monitorują działalność w internecie i namierzają osoby łamiące prawo. Za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy wyznaniowych grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Zełenski: Przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy

