Paweł Łatuszka w Porannej Rozmowie Gazeta.pl: Łukaszenka często daje przekaz, co się stanie

W piątek w Porannej Rozmowie Gazeta.pl gośćmi byli Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, oraz Michalina Chachuła z PCPM. - Wczoraj dostaliśmy informację, że do każdej białoruskiej jednostki wojskowej wysłano oficerów KGB, żeby motywować do walki z Ukrainą. Jeśli z UE popłynie sygnał, że każdy białoruski żołnierz, który przejdzie na stronę ukraińską, dostanie azyl polityczny, to będzie to bardzo ważne - mówił Łatuszka. Chachuła wskazywała z kolei: - Często zgłaszają się do nas ludzie ze zwierzętami, jedną reklamówką i pytają, co mogą zrobić, by się ewakuować.

2 fot. Gazeta.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl