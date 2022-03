Wojna w Ukrainie. Legion Cudzoziemski przyjmuje chętnych do obrony kraju. Jakie są zasady?

Ukraiński rząd tworzy Legion Cudzoziemski, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem osób, zdolnych do służby wojskowej, które chcą wesprzeć Ukrainę w walce z Rosją. Na udział swoich obywateli w wojnie na Ukrainie zgodziła się już Wielka Brytania czy Japonia. Francja natomiast zezwoliła na wyjazd, ale tylko Ukraińcom z Legii Cudzoziemskiej - pozwala jednak na zachowanie pełnego ekwipunku bojowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Pomoc Ukrainie. Legion Cudzoziemski przyjmuje chętnych do obrony kraju

Wojna w Ukrainie. Polacy mogą dołączać do armii innych państw?

Polak może wstąpić do Legionu Cudzoziemskiego jednak musi poznać pewne zasady. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 kwietnia 2010 roku, polski obywatel może rozpocząć służbę w obcym wojsku lub organizacji wojskowej wyłącznie za zgodą ministra spraw wewnętrznych. Sprawa wygląda inaczej w przypadku byłych żołnierzy zawodowych - wymagana jest wtedy aprobata ministra obrony narodowej. Co najistotniejsze - o zgodę na wstąpienie do zagranicznej armii, nie musi występować Polak, który ma także obywatelstwo państwa, w którym chce odbywać służbę wojskową.

Z dotychczasowego prawa wynika, że aby uzyskać zgodę na wstąpienie do obcej armii, należy złożyć pisemny wniosek. Musi on być sporządzony według określonego, ministerialnego wzoru. Poza tym wymagane jest również dostarczenie kilku innych dokumentów, których zdobycie wymaga sporo czasu.

Wymagania formalne, które należy spełnić

Niezbędne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - otrzymamy je w ZUS lub KRUS. Należy też napisać oświadczenie, że nie jest się wpisanym na listę Krajowego Rejestru Dłużników. Wymagane jest też zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Mając wszystkie niezbędne zaświadczenia można złożyć je wraz z wnioskiem i opłatą skarbową do jednego z dwóch ministerstw. Jeśli obywatel Polski mieszka za granicą, wszystkie dokumenty musi złożyć do placówki konsularnej - pamiętajmy, że wtedy nie składa opłaty skarbowej, a konsularną. Zanim rozpocznie się całą wymaganą procedurę, należy wziąć pod uwagę, że wymagany jest też uregulowany stosunek do służby wojskowej w Polsce.

Urzędnicy, którzy rozpatrują wnioski, muszą także ocenić w każdym przypadku, czy służba w obcym wojsku nie narusza interesów Rzeczpospolitej Polskiej oraz czy nie zakazują tego umowy międzynarodowe.

Walki w Ukrainie nie ustają. Doniesienia o wybuchach w Kijowie [NA ŻYWO]

Komu nie przysługuje zgoda na wstąpienie do Legionu Cudzoziemskiego?

Zezwolenia na wstąpienie do innej armii nie otrzyma żołnierz w służbie czynnej, ani polski obywatel, który ma przydział mobilizacyjny. Pozytywnej decyzji nie dostanie też osoba, która na kwalifikacji wojskowej otrzymała kategorię "D" lub "E", bądź nigdy nie stawała przed komisją.

Akceptacji wniosku nie otrzyma także ochotnik, który nie zgłosił swojemu wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia lub zawodu, bądź miejsca pobytu stałego lub adresu do korespondencji. Dotyczy to również osób, które wyjechały za granicę, a były zobowiązane udzielić tych informacji komendzie uzupełnień. Zgody na służbę w obcej armii nie otrzymają również osoby z karą więzienia powyżej roku, lub oczekujące na odbycie takiego wyroku.

Należy mieć na uwadze, że za służbę w obcej armii bez zgody polskich władz, grożą poważne konsekwencje. W takiej sytuacji można trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Pentagon: Ofensywa na Kijów została wstrzymana

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc