Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, by ten zaapelował do prezydenta Putina o zakończenie wojny. Poprzedni list, skierowany do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy, duchowny wysłał 14 lutego.

Abp Gądecki zwrócił się do Patriarchy Moskiewskiego: Zaapeluj do Putina

"Proszę cię, Bracie, abyś zaapelował do Władimira Putina, by zaprzestał bezsensownej walki z narodem ukraińskim, w której giną niewinni ludzie, a cierpienie dotyka nie tylko żołnierzy, ale i osoby cywilne - zwłaszcza kobiety i dzieci" - napisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście do prawosławnego hierarchy. "Proszę Cię, jak najpokorniej, byś zaapelował o wycofanie wojsk rosyjskich z suwerennego państwa, którym jest Ukraina" - napisał, dodając, że "żaden powód, żadna racja nigdy nie usprawiedliwia decyzji o rozpoczęciu inwazji wojskowej na niepodległy kraj, bombardowania osiedli mieszkalnych, szkół, czy przedszkoli".

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że wojna jest zawsze klęską ludzkości. "Ta wojna - jak pisałem w poprzednim liście - z racji bliskości obu narodów i ich chrześcijańskich korzeni - tym bardziej pozbawiona jest sensu. Czyż wolno niszczyć kolebkę chrześcijaństwa na słowiańskiej ziemi, miejsce chrztu Rusi?" - napisał.

Abp Gądecki zwrócił się do Cyryla. Wcześniej apelował już o "zażegnanie widma wojny"

Abp Gądecki poprosił również Cyryla, aby ten zaapelował do rosyjskich żołnierzy, "by nie uczestniczyli w tej niesprawiedliwej wojnie, aby odmawiali wykonywania rozkazów, których skutkiem - jak już to widzimy - są liczne zbrodnie wojenne". "Odmowa wykonania rozkazu w takiej sytuacji jest obowiązkiem moralnym" - zaznaczył w liście, prosząc jednocześnie, by Cyryl wezwał wszystkich prawosławnych braci w Rosji o podjęcie postu i modlitwy w intencji "ustanowienia sprawiedliwego pokoju na Ukrainie".

Przewodniczący Episkopatu zwrócił się do Cyryla już po raz drugi. Poprzedni list, wysłany 14 lutego, był skierowany do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy. Abp Gądecki apelował wówczas, by połączyć "duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie".

