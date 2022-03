W poniedziałek rano w łódzkiej placówce pojawiła się Ukrainka z kilkudniowym dzieckiem na rękach. Okazało się, że noworodek przyszedł na świat kilka godzin przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Kobieta zaraz po porodzie wyruszyła w drogę do Polski - z noworodkiem oraz z drugim czteroletnim dzieckiem.

- Ucieczka przed wojną z maleństwem. Cztery dni w drodze, bardzo ciężkie warunki. Kiedy w końcu przekroczyła granicę z Polską, to lekarze, którzy byli tam na granicy stwierdzili, że natychmiast musi trafić do szpitala, najlepiej specjalistycznego, i stąd znalazła się tu, w Centrum Zdrowia Matki Polki - relacjonował reporter TVN24 Piotr Borowski. Jak się później okazało - kobieta oraz noworodek byli zdrowi. Teraz mogą uzyskać potrzebną pomoc w Instytucie w Łodzi.

Łódź. Instytut niesie pomoc Ukrainkom w ciąży, które uciekły z kraju przed wojną

- Jednej pacjentce grozi przedwczesny poród. Oczywiście ta sytuacja związana z tym, że trzeba uciekać, że jest wojna, że pojawia się niepokój, nie tylko o ciążę. To wszystko na pewno jej nie pomaga. Druga pacjentka to jest kobieta, powiedzmy, w połowie ciąży, która trafiła do nas z bólami. To też jest sytuacja zagrażająca przedwczesnym porodem, także opiekujemy się tymi pacjentkami, staramy się na nie chuchać i dmuchać - mówi Adam Czerwiński, rzecznik prasowy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Należy pamiętać, że przebywające w ośrodku kobiety mają za sobą wyczerpujące podróże, które wpłynęły na ich kondycję fizyczną oraz psychiczną. Bezproblemowa komunikacja z pacjentkami Instytutu jest możliwa dzięki rezydentowi szpitala, który jest narodowości ukraińskiej. W ostatnich dniach pełni on również funkcję tłumacza.

Uchodźcy mogą liczyć na bezpłatną opiekę medyczną w Polsce

Uchodźcy narodowości ukraińskiej mają zapewnione bezpłatne leczenie w Polsce - na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Koszty leczenia w całości zostaną pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z pomocy medycznej mogą skorzystać osoby, które posiadają dokument zatwierdzony przez służby podczas przekroczenia polskiej granicy.

