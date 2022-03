Lubelskie. Dzieci z przedszkola namalowały areszt Gestapo. W ramach "edukacji patriotycznej"

Sprawę jako pierwsi opisali dziennikarze "Dziennika Wschodniego", którzy zostali zaalarmowani przez rodziców przedszkolaków, których prace trafiły na wystawę w Urzędzie Miasta w Radzyniu Podlaskim. Wystawa ta zatytułowana była "Warszawska 5a oczami dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1".

REKLAMA

Zobacz wideo W jaki sposób skutecznie zablokować rosyjską dezinformację?

Radzyń Podlaski. Dzieci z przedszkola miały za zadanie namalować areszt Gestapo

Adres podany w tytule wystawy to miejsce, gdzie znajduje się budynek po dawnym areszcie Gestapo i Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. W areszcie prowadzone były brutalne przesłuchania. Ofiary nazistów były bite pałkami, kijami i pejczami. Łamano i miażdżono im kości, wybijano zęby i oczy. Aby uzyskać informacje, aresztowani byli duszeni, podtapiani i przypalani. Tortury często odbywały się w obecności członków rodziny zatrzymanego, mając nadzieję na uzyskanie informacji chociaż od jego bliskich.

Prace dzieci pojawiły się w poniedziałek 28 lutego w holu urzędu miasta. - W związku z zakończeniem oficjalnych obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych wystawa została zdjęta - powiedziała rzeczniczka magistratu.

Wystawą zainteresowało się jednak także lubelskie Kuratorium Oświaty. - Szkoły i placówki oświatowe są zobowiązane do realizacji kierunków polityki oświatowej państwa, jednak - co ważne - forma ich realizacji zawsze musi być dostosowana do wieku uczniów. W trybie nadzoru zobowiązaliśmy dyrektora Przedszkola nr 1 w Radzyniu Podlaskim do stosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z określonymi w niej warunkami i opisanym sposobem realizacji - powiedziała dyrektorka jednego z wydziałów lubelskiego kuratorium Jolanta Misiak.

Czy ukraińskie dzieci będą przyjmowane do szkół w Polsce? Zasady

"Przepraszam wszystkie osoby, które poczuły się urażone"

Po kontroli kuratorium dyrektorka placówki zmieniła zdanie, co do "edukacji patriotycznej" przedszkolaków. - Jako dyrektor przedszkola, przepraszam wszystkie osoby, które poczuły się urażone. Niedopatrzeniem z mojej strony było niewłaściwe dobranie zdarzeń i miejsc, które ukazane zostały dzieciom. W przyszłości, z dużą refleksją i rozwagą, jako przedszkole będziemy dostosowywać treści przekazywane naszym przedszkolakom - powiedziała.

Dr Barnaba Danieluk przyznał, że nie były to treści odpowiednie dla przedszkolaków. - Dzieci w tym wieku wszystko rozumieją dosłownie. Nawet symbolikę z kreskówek, bo nie mają jeszcze na tyle rozwiniętych zdolności poznawczych, które pozwalają pewne informacje wziąć w nawias. O tych aktach okrucieństwa na pewno należy pamiętać i wyciągać z nich lekcje, ale nie są to treści dla sześciolatków - powiedział psycholog z Katedry Psychologii Społecznej UMCS.

Przemysław Czarnek nie mówi ostatniego słowa. Zapowiada "lex Czarnek 2.0"