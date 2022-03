Pomoc Ukrainie. Uchodźcy skorzystają z bezpłatnych żłobków w Łodzi. O czym muszą pamiętać?

Do Polski docierają kolejne grupy uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają przed rosyjską agresją. Ze względu na wprowadzenie stanu wojennego są to wyłącznie kobiety, dzieci i osoby starsze. Co istotne zwłaszcza dla matek, dzieci z Ukrainy mogą od razu po przyjeździe do naszego kraju znaleźć opiekę w przedszkolu, szkole czy żłobkach. Jak zapisać dziecko do żłobka?

Procedura przyjęcia dziecka do żłobka jest prosta. Wystarczy zgłosić się do wybranej placówki

Ukraińscy uchodźcy już teraz mają możliwość korzystania ze żłobków, dzięki pomocy finansowej licznych grup wsparcia. Procedura zapisania dziecka do placówki jest bardzo prosta - wystarczy jedynie dostęp do internetu. Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków Halina Mazur informuje, że pierwszym krokiem, jaki muszą podjąć opiekunowie, aby dziecko mogło uczęszczać do wybranej placówki, to znalezienie na stronie internetowej numeru telefonu do najbliższego żłobka.

- Wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie. Tyle procedur - przekazuje Mazur- W kolejnym etapie kierownicy żłobków przygotują odpowiednią umowę, karty zgłoszenia, uzyskają potrzebne informacje. Ważne, aby tylko dana osoba zgłosiła się ze swoimi dokumentami, które ma. Jeżeli do nas zadzwoni, to skontaktujemy się z osobą z najbliższego żłobka - tłumaczy urzędniczka.

W Łodzi są trzydzieści dwa żłobki, które znajdują się w dzielnicach: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście i Widzew. Numery kontaktowe możemy znaleźć na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi. Znajdziemy tam także wszystkie potrzebne dokumenty, niezbędne do zapisania dziecka do placówki. Warto pamiętać, że najmłodsi Ukraińcy mogą liczyć także na bezpłatną pomoc lekarską w naszym kraju.

