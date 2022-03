Apel Straży Pożarnej: Przekażcie Ukraińcom, że syreny to nie sygnał wojenny, ale alarm dla strażaków

Straż Pożarna z województwa warmińsko-mazurskiego zaapelowała na Facebooku, by Polacy uświadomili uchodźców z Ukrainy, że syreny alarmowe w Polsce to nie sygnał wojenny, ostrzeżenie przed nalotem, ale alarm wzywający strażaków-ochotników, by stawili się na służbę. Rozpowszechnienie tej informacji może przyczynić się do uniknięcia niepotrzebnego stresu.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl