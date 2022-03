Wojna w Ukrainie. Słownik przydatnych zwrotów w języku ukraińskim

Wojna z Ukrainą trwa ósmy dzień. Z kraju ucieka tysiące osób, biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) poinformowało, że uciekł już milion uchodźców. Z informacji polskiej Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego do Polski przyjechało 575,1 tys. osób. Tylko w środę z Ukrainy odprawiono 95 tys. uchodźców. Z kolei w czwartek do godz. 7 było to już ponad 27 tys. osób.

Na granicy z Ukrainą znajduje się mnóstwo wolontariuszy i ludzi o wielkich sercach, którzy chcą pomoc uchodźcom w ucieczce z ich kraju ogarniętego wojną. Częstym problemem jest jednak bariera językowa. Warto więc znać podstawowe zwroty w języku ukraińskim, by oszczędzić obywatelom tego kraju niepotrzebnego stresu.

Wojna w Ukrainie. Podstawowe zwroty w języku ukraińskim przydatne na granicy

"Cały czas niesiemy pomoc osobom z Ukrainy szukającym schronienia w Polsce. Poniżej prezentujemy słownik podstawowych zwrotów w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim, które mogą być pomocne niosącym pomoc policjantom i wolontariuszom w kontakcie z uchodźcami z Ukrainy" - przekazała na Twitterze Polska Policja.

Oto podstawowe zwroty przydatne w pomocy uchodźcom z Ukrainy:

Jak się nazywasz? Imię? Nazwisko? - Jak tebe zwaty? Imja? Prizwiszcze?

Skąd jesteś? - Zwidky ty pryichaw?

Nie rozumiem - Nie rozumiju

Czy możesz mówić wolniej? - Czy możesz goworyty powilnisze?

Czy możesz powtórzyć? - Czy możesz powtoryty?

Jak się czujesz? - Jak ty sebe poczuwajesz?

Coś się boli? - Szczos bolyt?

Dokąd chcesz jechać? - Kudu ty choczesz poichaty?

Czy potrzebujesz noclegu? - Tobi potribno misce na nocziwliu?

Czy chcesz coś zjeść? - Czy ty choczesz poisty?

Czy chcesz coś pić? - Czy ty choczesz pyty?

Czy na coś chorujesz? - Czy ty na szczoś chworijesz?

Czy przyjmujesz jakieś leki na stałe? - Ty pryjmajesz budź-jaki postijno?

Czy masz lekarstwa ze sobą? - Wony u was z soboju?

Czy potrzebujesz jakichś pieniędzy? - Czy potribni tobi jakiś hroszi?

Pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przydatne słowa i wyrażenia w codziennym życiu w języku ukraińskim

Tu jest twoje miejsce do spania - Oś twoje misce dlja snu

Tu jest toaleta i przybory toaletowe - Tyt je tualet i tualetno-kosmetyczni zasoby

Szampon - szampun

Mydło - myło

Pasta do zębów - zubna pasta

Szczoteczka do zębów - zubna sitka

Podpaski - hihiejiniczni prokładky

Tutaj jest kuchnia i przybory kuchenne - Dostupni kuchnia i kuchonne pryładdja

Widelce - wydelci

Kubki - czaszky

Herbata - czaj

Kawa - kawa

Czy potrzebujesz do kogoś zadzwonić? - Tobi potribno komuś zatelefonuwaty?

Tu są dane do sieci wifi i hasło - Oś dani dlja wi-fi mereżi i parol

Zawsze możesz na nas liczyć! - Zawżdy możesz na nas rozrachowuwaty!

