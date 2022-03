Wojna w Ukrainie. Andrzej Duda zapewnia: Polska nie zamierza brać udziału w wojnie

Prezydent zapewniał na konferencji po zakończeniu narady, że polskie wojsko nie będzie się angażować w konflikt. - Chcę bardzo mocno podkreślić: Polska nie zamierza brać udziału w wojnie. Proszę, żeby takich obaw nie było i proszę takich informacji o tym, że my się gdzieś tam szykujemy, że chcemy brać udział w wojnie, że ktoś chce wysyłać polskich żołnierzy na wojnę w tej chwili, czy że Polska ma zamiar wysyłać swój sprzęt bojowy na wojnę, proszę takich informacji nie słuchać - wyjaśnił.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent Duda z Sekretarzem Generalnym NATO - Jensem Stoltenbergiem (1.03)

Andrzej Duda zapewnił, że polskie wojska nie zostaną wysłane do Ukrainy

Prezydent podkreślił, że polscy żołnierze absolutnie się na wojnę nie udają i wierzy w to głęboko, że nie będą musieli walczyć. Andrzej Duda mówił też, że Polsce nie grozi atak ze strony Rosji. - Jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych i cały Sojusz Północnoatlantycki za każdym razem ponawia gwarancje z artykułu piątego: gdyby którekolwiek państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało zaatakowane, oznacza to de facto wojnę światową. Nie ma właściwie takiego prawdopodobieństwa, żeby taka sytuacja mogła nastąpić - tłumaczył prezydent Duda.

Te kraje nie chciały rezolucji ONZ w sprawie wojny. Pięciu w Gangu Putina

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Prezydent Duda zapewnił, że Polska cały czas prowadzi zabiegi dyplomatyczne, mające na celu wsparcie Ukrainy, między innymi lobbuje w Unii Europejskiej na rzecz przyjęcia naszych wschodnich sąsiadów do Unii Europejskiej.

Prezydent poinformował, że wśród prawie pół miliona uchodźców, którzy przybyli z Ukrainy, są obywatele 70 krajów. Podkreślił, że u żadnego z nich do tej pory służby graniczne nie stwierdziły, aby przybył z Białorusi. - Wielokrotnie słyszałem obawy, że ci migranci, którzy nie tak dawno byli pchani na polską granicę przez władze białoruskie, że teraz przemieścili się na Ukrainę i wraz z falą uchodźców idą do Polski. Nie mamy żadnego dowodu, by taka sytuacja miała miejsce - powiedział Andrzej Duda.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Pracuję i śpię, to wszystko

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.

*******

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule.

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc