"Nie można panikować. To propagandowa gra Rosji". Ekspert o straszeniu III wojną światową

"III wojna światowa byłaby destrukcyjna, w użyciu byłaby broń nuklearna" - stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Po co straszy?

Dr Rafał Kopeć: - To gra propagandowa. Nie można panikować. Przede wszystkim jest to komunikat do Zachodu, aby się nie mieszał do wojny w Ukrainie. Ten odstraszający komunikat Kremla ma też na celu uruchomić emocjonalne reakcje za Zachodzie. Można w tym komunikacie dostrzec skalkulowaną irracjonalność.

Tak?

Sytuacja nie prowokuje do używania broni nuklearnej, ostatecznej, zarezerwowanej na sytuacje, gdy zagrożone jest istnienie państwa i jego społeczeństwa. Dziś takiego zagrożenia dla Rosji oczywiście nie ma. Kreml może chcieć zbudować w Zachodzie przekonanie, że skoro Putin faktycznie myśli o wykorzystaniu broni atomowej w Ukrainie, to jest szalony. A skoro jest szalony, to jest też zdolny do wszystkiego, więc trzeba mu ustąpić.

Zwłaszcza na Zachodzie broń atomowa budzi lęk. Takie straszenie wojną atomową może wywołać podziały społeczne, demonstracje pacyfistyczne?

Rzeczywiście może tak być. Kreml odwołuje się do aspektu emocjonalnego związanego z bronią atomową, a lęk przed nią jest na Zachodzie obecny. Dzieje się coś nowego, a racjonalna ocena wskazuje na nikłe ryzyko, ale emocje społeczne wokół takiego ryzyka są duże. Komunikat Kremla jest zatem obliczony na reakcję przywódców Zachodu, by nie wspierali Ukrainy, ale też na emocje społeczeństwa, które mogą wywierać presję na swoich przywódców.

Jak nie wspierać takiej narracji Kremla, nawet nieświadomie?

Rosjanie wręcz epatują teraz tymi komunikatami o możliwym użyciu broni nuklearnej. Wcześniej Władimir Putin mówił publicznie o podwyższeniu gotowości sił odstraszania, czyli atomowych. Nie wiemy, jak w Rosji wyglądają stopnie gotowości. Najprawdopodobniej są cztery takie stopnie, więc jesteśmy zapewne na stopniu drugim. Ze strony USA pojawiły się - zapewne nieprzypadkowo - przecieki, że Amerykanie w swojej pięciostopniowej też są na podobnym stopniu Defcon (skrót od Defense Condition, USA są na stopniu nr 4 w skali od najniższego stopnia nr 5 do najwyższej gotowości nr 1 - red.).

Skoro Rosjanie rozumieją język siły, to Amerykanie pokazują, że nie dadzą się zastraszać. Podobnie też - ale już publicznie - odpowiedziała Francja, że też mają swój arsenał nuklearny i Rosja powinna o tym pamiętać. Polityka cofania się, i to choćby tylko retorycznego, byłaby sygnałem o własnej słabości.

Padło pytanie do prezydenta Joe Bidena, czy Ameryce grozi konflikt nuklearny. Odpowiedział tylko "nie". I to zamyka sprawę?

Tak sformowana odpowiedź jest uspokajająca. Zachód rozumiany jako NATO nie jest przecież zdany na czyjąś łaskę, ale ma swoje siły odstraszania nuklearnego. Prezydent USA może sobie więc pozwolić na tak jednoznaczną odpowiedź.

Biden prezentuje właściwy sposób odpowiadania na groźby Rosji. W sferze komunikacyjnej USA wykonują bardzo dobrą robotę, co na tle przeszłości może być zaskakujące.

Są żądania ze strony Rosji, aby z Europy zniknęła amerykańska broń atomowa i infrastruktura z nią związana. To jest warunek zaporowy?

Przystanie na takie żądanie byłoby kapitulacją.

Amerykanie w Europie mają w sumie niedużo broni nuklearnej, bo to 160-200 ładunków o charakterze taktycznym, czyli mniejszej mocy. Arsenał ten miał dotychczas znaczenie polityczne i symboliczne, bo to był dowód amerykańskiego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa w Europie. Dotychczas tylko czasami o tym arsenale przypominano, ale dziś jest on ważną demonstracją siły Zachodu i ma duże znaczenie dla odstraszania Rosji.

Wycofanie przez USA tego arsenału z Europy mogło być realne 10-20 lat temu, gdy wydawać się mogło, że broń ta jest bezużyteczna. Teraz jednak znaczenie tych sił jest już ogromne.

Czy Rosjanie w ostatnich dekadach mają zwyczaj, aby sygnalizować, że są gotowi do użycia broni atomowej?

Sygnalizowanie tak ostentacyjne przez rosyjskich polityków to rzecz nowa. Niemniej w przeszłości zdarzały się sytuacje, gdy Rosjanie przypominali że w pewnych sytuacjach mogą sięgnąć po broń odstraszającą. Rosja demonstrowała posiadanie tej broni, choćby symulując atak nuklearny na Szwecję albo zmieniając swoją doktrynę atomową - to było podsycanie lęku przed Rosją. Działo się to w mniejszej skali, ale jednak. Straszenie i demonstrowanie bronią atomową to stały rys rosyjskiej komunikacji.

Dzisiejszej Rosji pod względem konwencjonalnym daleko do Związku Radzieckiego, ale pozostaje jednak mocarstwem militarnym tylko dzięki posiadaniu broni atomowej.

Co by pan powiedział ludziom, którzy boją się wybuchu wojny atomowej?

To, co powiedział Joe Biden: "Nie. Nie grozi nam, krajom NATO w tym Polsce, wojna atomowa".