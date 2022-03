Fundacji Siepomaga zebrała już prawie 30 mln zł dla ofiar wojny. "Ukraino, nie zostawimy Cię"

Zobacz wideo Generał Koziej: Ta wojna jest aktem założycielskim prawdziwego, silnego państwa ukraińskiego

Wojna w Ukrainie trwa już siedem dni. Rosyjskie siły bombardują miasta i niszczą infrastrukturę. Giną żołnierze i cywile. W niektórych częściach kraju brakuje podstawowych produktów. "Apeluję do wszystkich mediów: chersońskich, obwodowych, krajowych, światowych" - napisał mer Chersonia Ihor Kołychajew, prosząc media, by "wykorzystały siłę czwartej władzy" i pomogły uzyskać zielony korytarz dla mieszkańców miasta. "By wywieźć rannych i zabitych, dostarczyć do miasta leki i jedzenie. Bez tego zginiemy" - stwierdził.

We wtorek pani Olena, która jest w Charkowie, przekazała w rozmowie z TVN24, że jest w kolejce do źródła po wodę, bo w sklepach jej nie ma. Przed nią w kolejce stało około 100 osób, dookoła było niebezpiecznie. - Sytuacja jest ciężka. Działania wojenne nas jak na razie omijają. Najbliższe zbombardowane miejsce jest około 150 km dalej. Większość mężczyzn wyjechała jednak z miasta i wstąpiła do wojska. Zostały kobiety, dzieci i emeryci. Zaczyna brakować jedzenia w sklepach. Przez wojnę przerwane są bowiem łańcuchy dostaw - powiedział z kolei w rozmowie z Onetem ks. Andrzej Ścisłowicz, który jest proboszczem w parafii w Zdołbunowie w Ukrainie.

Prawie 30 mln złotych zebranych na pomoc Ukrainie

Polacy organizują zbiórki rzeczy, ale także pieniędzy dla osób, które zostały w Ukrainie, aby bronić swojego kraju. Jedną z nich zorganizowała Fundacja Siepomaga, która zebrała już 29 627 183 zł na pomoc ofiarą wojny. Datki wpłaciło 327 866 osób, a liczba ta stale rośnie.

Na co przeznaczane są te pieniądze? Fundacja wyjaśnia to w opisie, który przytaczamy poniżej:

Koncentrujemy się na dostarczaniu dużych gabarytów najbardziej potrzebnych produktów. Stworzyliśmy w Siepomaga Dział Dużych Dostaw, który zajmuje się organizacją zakupów na dużą skalę oraz organizuje kanały ich dostarczania. Odpowiednie pakowanie i segregacja produktów pozwala przyspieszyć logistykę, pomijając proces sortowania.

Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z zespołem KPRM i RARS, które wraz z rządem ukraińskim koordynują akcję pomocy humanitarnej. Dzięki temu możemy w szybki sposób pomóc w realizacji dostaw najbardziej potrzebnych produktów. Mamy doświadczenie i możliwości, by organizować duże dostawy i dokładamy wszelkich starań, by proces ten przebiegał w sposób zorganizowany.

Zamówiliśmy specjalistyczne materiały opatrunkowe, w tym przeciwoparzeniowe i służące do leczenia ran postrzałowych, o wartości ponad 160 tys. zł dla szpitala we Lwowie. Przygotowane jest do wysyłki kilkadziesiąt defibrylatorów dla służb medycznych obrony terytorialnej.

Zakupiliśmy kilkanaście ton trwale pakowanej żywności, które tirem trafią do rządowego magazynu, a stamtąd do Ukrainy. Koordynujemy dalsze zakupy.

Połączyliśmy siły i razem z Fundacją Zobacz Mnie zapewniamy finansowanie noclegów, wyżywienia, a także opiekę psychologiczną i pedagogiczną.

