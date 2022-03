Tatry. Zwłoki mężczyzny pod Kościelcem. Prawdopodobnie spadł z dużej wysokości

Zobacz wideo Jakie są szanse Ukrainy na wejście do Unii Europejskiej?

Do zdarzenia doszło we wtorek 1 marca około godziny 17 w okolicy Kościelca w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach Wysokich. Prawdopodobnie mężczyzna poślizgnął się i spadł z dużej wysokości - podaje TOPR w komunikacie na Facebooku. Ciało w śniegu zauważył turysta, który schodził z Przełęczy Karb. Natychmiast poinformował o tym ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ci jednak stwierdzili zgon i - zgodnie z przepisami - przetransportowali ciało do zakopiańskiego szpitala.

Tatry. W górach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego

W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Został przedłużony do 2 marca do godziny 20. Jak czytamy w komentarzu na stronie TOPR: "Wiatr wiejący w ciągu dnia utworzył świeże depozyty śniegu na starym twardym podłożu, we wszystkich formacjach wklęsłych na rozległych polach śnieżnych oraz w pobliżu gr. granicy lasu na te miejsca należy zwrócić szczególną uwagę". Ratownicy apelują o umiejętny dobór tras wycieczek do panujących warunków oraz umiejętności.

