Jak prezydent i premier radzą sobie w kontekście wojny w Ukrainie? Polacy nie mają wątpliwości [SONDAŻ]

Jak się okazuje, większość, bo aż 63,9 proc. Polaków bardzo dobrze ocenia działania prezydenta Andrzeja Dudy w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Działania szefa polskiego rządu w kontekście wojny w Ukrainie pozytywnie odbiera natomiast 61,1 proc. z przepytanych osób.

Jak w kryzysie związanym z wojną w Ukrainie radzą sobie Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki?

Wśród respondentów, pytanych o ocenę postawy prezydenta w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, znalazło się 25,2 proc. osób, które odpowiedziały: "zdecydowanie dobrze". Odpowiedzi "raczej dobrze" udzieliło 38,7 proc. "Raczej źle" działania Dudy ocenia 4,2 proc. respondentów, a "zdecydowanie źle" 1,9 proc. 30 proc. przepytanych przez IBRiS odpowiedziało: "ani dobrze, ani źle".

Jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, "zdecydowanie dobrze" ocenia go w kontekście ostatnich wydarzeń za naszą wschodnią granicą 22,3 proc. ankietowanych, a "raczej dobrze" 38,8 proc. 6,4 proc. odpowiedziało, że premier w związku z atakiem Rosji na Ukrainę radzi sobie "raczej źle", 5,8 proc. - "bardzo źle", a 26,7 proc. - "ani dobrze, ani źle".

Andrzej Duda na środę na godzinę 14:00 zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - konstytucyjnego organu doradczego głowy państwa, w którego skład wchodzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, rządu i ugrupowań parlamentarnych. Prawdopodobnie 2 marca wieczorem wystąpi w kolejnym już w ostatnich dniach orędziem. Według doniesień ma się ono odbyć o godzinie 20.

Andrzej Duda wygłosi kolejne orędzie ws. ataku Rosji na Ukrainę

Wczoraj prezydent spotkał się w Polsce z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem i rozmawiał na temat rozmieszczenia sojuszniczych sił reagowania na wschodniej flance.

Premier Morawiecki we wtorek spotkał się natomiast m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a w środę z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem. Rozmawiali m.in. o kolejnych sankcjach, które mogłyby zostać nałożone na agresora. - Apeluję, by Komisja Europejska zdecydowała się na embargo na węgiel rosyjski. Polska chce zaprzestać importu tego węgla. Rozmawiałem z premierem Australii, by także stamtąd węgiel transportować - mówił m.in. Morawiecki w Brukseli.

