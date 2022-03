Andrzej Duda wygłosi kolejne orędzie ws. ataku Rosji na Ukrainę

Orędzie - jak ustalił serwis 300Polityka - miałoby zostać wyemitowane ok. godziny 20, czyli już po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i planowanym oświadczeniu dla mediów. Informację potwierdziła też nieoficjalnie PAP w źródłach w Kancelarii Prezydenta.

REKLAMA

Poprzednie orędzie prezydent Duda wygłosił 24 lutego, w pierwszym dniu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Zobacz wideo Jakie są szanse Ukrainy na wejście do Unii Europejskiej?

Andrzej Duda dzisiaj najpierw spotka się z politykami, potem ma wydać oświadczenie

Także w środę ma zebrać się w Pałacu Prezydenckim Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie zaplanowane na godzinę 14:00 zwołał prezydent Andrzej Duda, by omówić wraz ze wszystkimi siłami parlamentarnymi sytuację wokół wojny w Ukrainie. To pierwsze takie spotkanie od momentu ataku wojsk rosyjskich na naszego sąsiada, do którego doszło 24 lutego. Ostatnio Rada Bezpieczeństwa Narodowego spotkała się pod koniec stycznia.

Ukraińska ambasada w Rosji zamknięta, łzy wzruszenia personelu. "Flaga zdjęta"

- Omówienie sytuacji na Ukrainie i wsparcia dla zaatakowanego sąsiada, współpracy w ramach NATO, a także zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski - tak o celach Rady Bezpieczeństwa Narodowego mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Po zakończeniu rozmów, około godziny 16, ma zostać wystosowane oświadczenie prezydenta dla mediów.

Więcej informacji o wojnie w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wczoraj prezydent spotkał się z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem i rozmawiał na temat rozmieszczenia sojuszniczych sił reagowania na wschodniej flance. - NATO, cała nasza wspólnota, musi utrzymać jedność i musimy stać razem przy Ukrainie; nie możemy zgadzać się na to, by okupowane, napadane zbrojnie było państwo w Europie i by granice były zmieniane siłą - argumentował Duda.

Pokazano wstrząsający film o rosyjskiej okupacji. ''To teraz my wszyscy''

Podczas konferencji prasowej po tym spotkaniu prezydent został zapytany o kwestię przekazania przez NATO samolotów bojowych Ukrainie. - Nie wysyłamy naszych samolotów, ponieważ to oznaczałoby ingerencję militarną w konflikt, który toczy się na Ukrainie, włączenie się tym samym NATO w konflikt - odpowiedział, powtarzając słowa Jensa Stoltenberga. - NATO nie jest stroną tego konfliktu. Owszem, udzielamy Ukrainie różnostronnej pomocy, przede wszystkim pomocy humanitarnej, natomiast nasze samoloty na Ukrainę w tej chwili nie latają - zaznaczył.

Andrzej Duda w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego prezydent odbywa codzienne narady z kierownictwem rządu i służb oraz dowódcami wojska. Andrzej Duda jest także w stałym kontakcie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Sytuacja jest bardzo trudna. Giną ludzie, zwykli cywile w Charkowie, Kijowie, Żytomierzu i dziesiątkach, setkach miast i miejscowości. Ale Ci co żyją walczą i nie tracą ducha!" - napisał prezydent w nocy na Twitterze, zapewniając, że Polska działa na rzecz Ukrainy.

Kumoch z nowymi informacjami ws. negocjacji: To Rosja o nie prosiła

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to konstytucyjny organ doradczy głowy państwa. W jego skład wchodzą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, rządu i ugrupowań parlamentarnych.

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc