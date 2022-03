"Putin jest w trudnej sytuacji". Kumoch z nowymi informacjami ws. negocjacji: To Rosja o nie prosiła

Jakub Kumoch zwrócił uwagę, że sytuacja nie rozwija się po myśli Rosji - zauważył, że część miast w Ukrainie była "zdobywana" już wielokrotnie, a potem okazywało się, że ciągle się bronią. - Najlepszym probierzem jest to, co dzieje się w Kijowie, który przecież też miał paść w pierwszych godzinach wojny. Jedni mówili o trzech godzinach, inni o trzech dobach. Jest siódmy dzień wojny, a Kijów jest w rękach Ukraińców - mówił Kumoch.

Jakub Kumoch: Putin znalazł się w bardzo trudnej sytuacji

Minister dodał:

Rosjanie rzeczywiście posuwają się terytorialnie, ale często w ich ręce wpada tak naprawdę przestrzeń, ale nie wpadają ani strategiczne punkty, ani miasta. Nie widać żadnych symptomów załamania się armii ukraińskiej, wręcz przeciwnie - widać załamywanie się morale armii rosyjskiej. Putin znalazł się w bardzo trudnej sytuacji.

- Na samym początku wojny postrzegano [Rosję - red.] jako olbrzymie imperium gotowe zniszczyć dowolne państwo wokół. Okazuje się, że z Ukrainą, na którą Zachód, mało kto na Zachodzie stawiał, idzie mu w ten sposób, że jego siły w dużej mierze ulegają dekompozycji albo są demoralizowane - tłumaczył minister prezydenta Andrzeja Dudy.

Kumoch: Maski opadły. Zaczęło się strzelanie do kogo tylko się da

Wcześniej, pytany przez prowadzącego program o to, czy strategia rosyjskich wojsk jest skuteczna, Kumoch mówił:

Z punktu widzenia wojskowego widać raczej, że Rosja się przegrupowuje, że wzmacnia siły, że chce zaciskać pierścień wokół Kijowa, natomiast istotnie - tak jak pan powiedział - maski opadły. - Przestało to być bombardowanie celów wojskowych i próba unieszkodliwienia armii ukraińskiej, bo to się Rosjanom nie udało, bo to ponosi fiasko. Zaczęło się bombardowanie dzielnic mieszkalnych i strzelanie do kogo tylko się da. Skutek jest odwrotny, moim zdaniem, od zamierzonego. Putin wszedł na Ukrainę m.in. z hasłem obrony prześladowanych tam rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy, mówił w swoim przemówieniu o dwujęzyczności. Tymczasem bomby spadają na rosyjskojęzyczną Ukrainę, której niby chciał bronić

- Liczne działania Rosji mają cechy zbrodni wojennych i te zbrodnie są dokumentowane. Ufam, że one nie pozostaną bezkarne - powiedział.

Kumoch poinformował, że "w pewnym stopniu" zna treść rozmów negocjacyjnych, które rozpoczęły się między Rosją a Ukrainą (kolejna tura jeszcze w środę). - To Rosja poprosiła o pierwsze rozmowy - powiedział, dodając jednocześnie, że przedstawiciele Władimira Putina przedstawili w ich trakcie ""postulaty nie do przyjęcia" (chodziło m.in. o "postulat denazyfikacji Ukrainy" oraz oddanie Donbasu). - Mówi to państwo, które przed chwilą zbombardowało jedno z miejsc pamięci Holokaustu w Babim Jarze. To jest bluźnierstwo - skwitował.

