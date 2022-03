- Policja powiedziała uchodźcom, którzy dotarli tutaj najprawdopodobniej z Ukrainy, żeby zawrócili z powrotem na dworzec kolejowy, z uwagi na ich bezpieczeństwo - powiedziała Anna Mikulska na nagraniu udostępnionym przez OKO.press. Z nagrania nie wynika, kim dokładnie są mężczyźni ani jaki dokładnie był cel ich działań.

Przemyśl. Grupa mężczyzn kazała uchodźcom "wrócić do pociągów"

- Jesteśmy z niemieckiego oddziału organizacji "Humanity First". Prowadzimy tu działania pomocowe dla uchodźców przybywających z Ukrainy. Właśnie szliśmy do naszego samochodu, by wrócić do domu, gdy zatrzymali nas jacyś ludzie - mówi jeden z rozmówców dziennikarki.

- Kazali nam "wracać do pociągu" i byśmy "opuścili kraj". Zawróciliśmy, chcieliśmy poczekać, aż ich nie będzie, ale przyszli znowu i nas pobili. Wróciliśmy, a teraz staramy się znaleźć jakiś sposób, żeby wrócić do naszego samochodu - dodaje pracowników organizacji.

- Próbowaliśmy rozmawiać z policją, czy mogliby eskortować nas do samochodu. Ale odmówili nam mówiąc, że mamy to ryzyko wziąć na siebie - przyznaje kolejny. Na nagraniu słychać też i widać grupę kilku mężczyzn, którzy wykrzykują: "Wypie****aj na PKP!".

- Wcześniej widzieliśmy grupę kilkudziesięciu mężczyzn, którzy prawie zaatakowali trzech mężczyzn o śniadej skórze. Teraz zbiera się tych osób coraz więcej, każą im wracać na dworzec. Są agresywni - mówi dziennikarka. Na końcu nagrania słychać jeszcze rozmowy przechodzących mężczyzn. "Goniły cię psy? - No", "napad na lwowską k***ę" - mówią, przechodząc niedaleko dziennikarki.

