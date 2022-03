Od początku inwazji Rosji na Ukrainę w mediach pojawiają się doniesienia dotyczące dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się ludność cywilna. Wśród ofiar ataku są również dzieci - zmarło 14 dzieci, a 116 zostało rannych. Wiele rodziców nie wie, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o wojnie i unikają tematu, jednak zdaniem psychologów należy wytłumaczyć dzieciom to, co się dzieje na Ukrainie. Jak to zrobić?

Wojna w Ukrainie. Jak rozmawiać z dziećmi o tym, co dzieje się w Ukrainie?

"Ważne jest, aby być tak szczerym, jak to tylko możliwe, w sposób, który jest bezpieczny dla dzieci" - podkreślił Dr Jeri Tikare, psycholog kliniczny cytowany przez portal Independent.co.uk. "Oznacza to, że ważne jest, abyśmy nie ukrywali przed nimi rzeczy, ponieważ lepiej jest, aby usłyszeli to od nas (...) niż czytali lub słyszeli to od innych" - dodał. Psycholog ostrzega, że jeśli dzieci nie otrzymają odpowiedzi na nurtujące je pytania od rodziców mogą zacząć ich szukać na własną rękę.

O tym, jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie, wypowiedziała się także Ryan Lowe, psychoterapeutka dziecięca, która tłumaczy, że nie warto oszukiwać dziecka. "Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, ale udzieliłabym jak najwięcej informacji o tym, o co toczy się walka i dlaczego jest to ważne" - wyjaśnia. I podkreśla, aby mówić do dzieci o wojnie ich językiem, tak aby jak najwięcej zrozumiały.

"Nie kłam, bądź szczery, a jeśli nie znasz odpowiedzi, możesz powiedzieć: 'Przepraszam, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie'. Pamiętaj, jeśli udzielasz informacji, zatrzymaj się i poczekaj na odpowiedz, nie wyjaśniaj dalej; zbyt dużo informacji może przytłoczyć dziecko" - radzi specjalistka Jill Attree. Ekspertka dodaje, że małym dzieciom można tłumaczyć sytuację w Ukrainie na znanych im przykładach. "Putin jest archetypowym tyranem na placu zabaw - teraz zastrasza wszystkich" - podaje przykład specjalistka. Attree podkreśla, że bardzo ważne jest, aby dzieci wyraziły swoje emocje i podzieliły się nimi z rodzicem. "Nie mów im, żeby się nie smucili ani nie bali - smutek i strach to normalne i naturalne reakcje na przerażające sytuacje" - podkreśla.

Porady, jak rozmawiać z dziećmi na temat wojny w Ukrainie opublikował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - "Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie" - wskazówki metodyczne. Link do tekstu znajdziesz TUTAJ.

