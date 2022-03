Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jest jednym z ośrodków, wyznaczonych przez rząd do "zaopatrzenia medycznego ofiar wojny".

REKLAMA

"Jesteśmy przygotowani na natychmiastowe przyjęcie na Oddział Przeszczepowy trójki dzieci, a jednego na Oddział Onkologii. Troje z nich to pacjenci z Kijowa, jedno z Łucka. Mają dotrzeć do Lwowa, w którym na razie jest bezpieczniej, a stamtąd do naszej granicy. Wysyłamy po nie ze szpitala transport medyczny" - informuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

Zobacz wideo Sytuacja na przejściu granicznym w Medyce

Dodatkowo przekazano, że w ostatnim czasie do palcówki zgłosiło się kilku uchodźców z Ukrainy. Przyjęci zostają wszyscy po ukazaniu dowodu osobistego, paszportu lub dokumentu potwierdzenia przekroczenia granicy.

Wrocław. Pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy

Uniwersytecki Szpitala Kliniczny we Wrocławiu informuje również o zorganizowanej pomocy psychologicznej dla uchodźców. Jak podaje strona szpitala, obywatele Ukrainy mogą się zgłaszać do przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Tam otrzymają wsparcie i pomoc psychologiczną w swoim języku.

Nepalscy studenci uciekli z Ukrainy i koczowali w Warszawie. "Kolejne grupy są w drodze"

Zgłaszać się można telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -14:00, tel. 71 784 16 10, 885 852 297 lub mailowo: poradniazp@usk.wroc.pl

Wojna w Ukrainie. Zginęło już 16 dzieci

Z powodu trwającej wojny w Ukrainie, setki dzieci zostało rannych, a co najmniej 16 zginęło w wyniku działań rosyjskich sił zbrojnych.

Wrocław. Zoo gotowe przyjąć 7 niedźwiedzi z Kijowa. Pomaga ogrodom w Ukrainie

We wtorek agencja AFP poinformowała na Twitterze o małoletnich pacjentach szpitala dziecięcego w Kijowie, którzy musieli schronić się w piwnicy placówki, wykorzystywanej jako schron. Wśród nich są również dzieci, które walczą z nowotworami.