Wojna w Ukrainie. Województwo lubuskie zawiesza współpracę z regionami Rosji i Białorusi

24 lutego rosyjskie wojska zaatakowały niepodległą Ukrainę. Rosja stara się zająć największe Ukraińskie miasta w tym stolice - Kijów. Od kilku dni Ukraińcom udaje się bronić miast. W wyniku agresji Rosji na Ukrainę zginęło 352 cywilów, w tym 14 dzieci, a rannych zostało 1684 osób, wliczając w to 116 dzieci. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało we wtorek, że od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski uciekło ponad 377,4 tys. osób.

Wojna w Ukrainie. Województwo lubuskie zawiesza współpracę z białoruskimi i rosyjskimi regionami

"Zarząd Województwa Lubuskiego w sposób zdecydowany i jednoznaczny potępia bezprawną i niczym nieuzasadnioną agresję wojsk rosyjskich na niezawisły Naród Ukraiński. Haniebny atak rosyjskiego agresora na Niepodległą Ukrainę, wyprowadzony z terytorium Republiki Białoruś, zbrodnie popełniane na narodzie ukraińskim przez rosyjską armię wspieraną przez państwo białoruskie uniemożliwiają współpracę województwa lubuskiego z organami państwa i samorządu białoruskiego oraz rosyjskiego" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Zarząd Województwa Lubuskiego w związku z agresją Rosji przy wsparciu Białorusi podjął decyzję o zawieszeniu wykonywania umowy o współpracy międzyregionalnej z białoruskim obwodem homelskim oraz rosyjskimi obwodami: pskowskim i wołogodzkim. Umowę porozumienie o współpracy z obwodem pskowskim podpisano 7 grudnia 2007 r., z obwodem pskowskim 16 stycznia 2002 r., a z obwodem wołogodzkim - 2 czerwca 2011 r.

Samorządy zrywają współprace z rosyjskimi i białoruskimi regionami

Ale nie tylko województwo lubuskie podjęło decyzję o zerwaniu współpracy z Rosją i Białorusią. Samorządowcy zrzeszeni w Ruchu Samorządowym "Tak! Dla Polski", do którego należy ponad 300 przedstawicieli samorządów, także zawieszają współpracę z rosyjskimi i białoruskimi regionami partnerskimi - poinformował Portalsamorzadowy.pl.

Mazowsze zrywa współpracę z dwoma obwodami Federacji Rosyjskiej - moskiewskim i smoleńskim. - W ten sposób sprzeciwiamy się polityce prowadzonej przez Federację Rosyjską, która dokonała nieusprawiedliwionej agresji na sąsiedni kraj. Giną niewinni ludzie, w tym małe dzieci. Dochodzi do coraz większej liczby ostrzałów zabudowań cywilnych, osiedli, szkół, przedszkoli, a nawet szpitali. To niewyobrażalna tragedia. Dlatego jako zarząd województwa mazowieckiego podjęliśmy decyzję o zerwaniu współpracy z obwodami moskiewskim i smoleńskim - przekazał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Z kolei województwo zachodniopomorskie wypowiedziało umowy z obwodem mińskim na Białorusi i obwodu kaliningradzkiego w Rosji.

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj.

