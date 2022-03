24 lutego rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. Obywatele zaatakowanego kraju od kilku dni bronią się przed atakiem rosyjskich wojsk, a ludność cywilna opuszcza Ukrainę. Od początku wojny w Ukrainie z kraju uciekło ponad 377,4 tys. osób - poinformowało we wtorek rano MSWiA. Przybywającym do Polski uchodźcom pomagają zwykli obywatele, policja, straż graniczna, wojska obrony terytorialnej oraz pozostałe służby.

Mariusz Błaszczak: Ponad 2200 osób złożyło deklaracje o wstąpieniu do Sił Zbrojnych RP

Mariusz Błaszczak przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w ostatnim tygodniu zanotowano znaczny wzrost zainteresowania wstąpieniem do Sił Zbrojnych RP. "W ostatnich dniach znacznie wzrosło zainteresowanie służbą w Wojsku Polskim. Tylko w tym tygodniu ponad 2200 osób złożyło deklaracje o wstąpieniu do Sił Zbrojnych RP. Wcześniej było to ok. 400 osób na tydzień" - napisał we wtorek na Twitterze szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. I dodał, że "wzrasta także zainteresowanie służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej".

Wojna w Ukrainie. Mariusz Błaszczak: Chcę to bardzo mocno podkreślić, że wspieramy Ukrainę

1 marca 2022 r. szef MON Mariusz Błaszczak zainaugurował kolejną edycję akcji honorowego krwiodawstwa pod hasłem: "SpoKREWnieni służbą". To piąta edycja akcji, w której bierze udział Wojsko Polskie. - Zachęcam wszystkich żołnierzy i wszystkich tych, którzy chcą w ten sposób pomóc, oddając krew. Doskonale wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zebrana w ten sposób krew również trafi na Ukrainę tak, żeby pomóc tym wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Krew jest darem szczególnym, krew jest darem, którego zastąpić się nie da - powiedział we wtorek minister Mariusz Błaszczak.

Szef MON dodał, że "Polska na co dzień pomaga Ukrainie". - Formy pomocy są bardzo różne, począwszy od pomocy uchodźcom, poprzez pomoc humanitarną. Również poprzez przekazywanie sprzętu. Ta pomoc jest koordynowana z NATO i Unią Europejską. Chcę to bardzo mocno podkreślić, że wspieramy Ukrainę dlatego, że została zaatakowana bezprawnie - ze złamaniem fundamentów prawa międzynarodowego przez Rosję - powiedział minister.

